La Futura ospita Olbia in una sfida che vale i piani alti della classifica

Grazie alle vittorie ottenute a Ravenna e contro Marsala, la Futura Volley Giovani si è rilanciata in chiave campionato. Le Cocche, sostituita l’infortunata Lualdi con il nuovo arrivo Luisa Casillo, attendono ora al PalaBorsani l’Hermaea Olbia, diretta rivale nella fascia medio-alta della classifica: si gioca domenica 28 novembre con primo pallone servito alle ore 16.

In palio c’è un posizione di spicco nel girone A di Serie A2: l’obiettivo di entrambe le squadre è quello di qualificarsi pe la Coppa Italia di categoria e per farlo è necessario classificarsi tra le prime sei di ogni raggruppamento al termine del girone di andata. Il buon atteggiamento mostrato nelle ultime due gare fa ben sperare i tifosi bustocchi che attendono l’arrivo di una avversaria di buon livello: Olbia ha appena silurato (con un perentorio 3-0) la capolista Omag e si trova a 13 punti – ma una partita in più – proprio accanto alla Futura.

Le sarde di Dino Guadalupi si schierano con la palleggiatrice Veronica Allasia in diagonale con Sofia Renieri, Barbazeni e Babatunde al centro, Maruotti e l’estone Kristiine Miilen in posto 4 più la confermata Giorgia Caforio come libero.

«Domenica sarà una partita delicatissima – ricorda coach Matteo Lucchini – Olbia è un team che ha collezionato diversi punti in classifica: non sottovalutiamo l’avversario ma anzi alzeremo ancora di più il livello di guardia, per cui cercheremo di essere aggressivi e di sfruttare il fattore campo. Giocheremo con una formazione diversa, ma questo è già successo altre volte nel corso della stagione; le motivazioni rimangono costanti e da Ravenna in poi ho visto una crescita a livello emotivo. La società ha fatto anche uno sforzo per portare a casa Casillo che ha portato capacità, esperienza e tanto sano entusiasmo».