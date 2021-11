La genetica nell’attività investigativa, se ne parla ai Molini Marzoli con TomaLab

È in programma martedì 16 novembre a partire dalle ore 11.00 ai Molini Marzoli (Sala Tramogge) un importante convegno promosso da TOMAlab, laboratorio di analisi e ricerca scientifica del territorio, dal titolo “Tomalab: Il ruolo della genetica in ambito penale e nella vita di tutti noi”.

L’Amministrazione comunale ha concesso il patrocinio e collabora all’iniziativa in quanto il laboratorio, attivo da più di 40 anni, è uno dei più grandi in Italia nel settore della generica; è inoltre stata la prima struttura privata italiana, e tra le prime nel mondo, a occuparsi di diagnosi prenatale delle malattie genetiche. Un punto di riferimento per i cittadini, ma anche per istituzioni pubbliche e private, che rappresenta anche un veicolo di promozione per la città e per il territorio in generale.

Il convegno ha lo scopo di far conoscere maggiormente i servizi che Tomalab offre: a presentarne le attività saranno il direttore scientifico Francesca Romana Grati, che interverrà sul tema “TOMAlab: una realtà del territorio proiettata scientificamente a livello internazionale”, e Giorgio Portera, coordinatore dell’Unità di Genetica Forense, che approfondirà il tema “La Genetica Forense e l’utilizzo dalla banca dati del DNA nella attività investigativa”.

Il programma prevede in apertura i saluti istituzionali del sindaco Emanuele Antonelli, dell’Europarlamentare Isabella Tovaglieri, e del Presidente del Tribunale di Busto Arsizio Miro Santangelo.

Dopo le relazioni di Francesca Grati e Giorgio Portera sarà data la parola all’avvocato Davide Toscani (consigliere dell’Ordine degli avvocati di Busto), che interverrà sul tema “Le indagini difensive e la prova scientifica”, all’avvocato Alessandro Bastianello (consigliere dell’Ordine degli avvocati di Milano), che parlerà de “La prova scientifica nel processo italiano”, e al procuratore aggiunto Giuseppe Antonio D’Amico, che approfondirà la tematica “Il contributo delle indagini genetiche nell’attività investigativa”.

Per partecipare al convegno è necessario prenotare scrivendo alla mail toma@tomalab.com.