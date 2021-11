La gigantesca città di Lego costruita da un ragazzo disabile di Arcisate

C’è un angolo di Londra, qualche strada di Pechino, il castello Disney e il Colosseo poco lontano che è ancora in costruzione. Succede tutto in un appartamento di Brenno, una frazione di Arcisate, dove Fabio -un ragazzo disabile di 22 anni – sta costruendo un mondo fatto di Lego.

«È nato tutto quasi per scherzo -racconta la mamma- mettendoci un giorno a costruire qualcosa con i Lego. Poi Fabio si è appassionato tantissimo e così abbiamo iniziato a costruire questa gigantesca città». Sono ormai 4 anni che sono iniziati i lavori «e durante il lockdown abbiamo lavorato tantissimo, coinvolgendo tutta la famiglia».

Così, mattoncino dopo mattoncino, la città ha preso vita e ora «occupa due pareti di oltre quattro metri e abbiamo già in cantiere lo stadio di Manchester, la Statua della Libertà e il Colosseo».

Un allestimento che ora la famiglia ha deciso di mostrare «per far vedere come anche attraverso piccole cose, come appunto i Lego, si possono superare le difficoltà della disabilità».