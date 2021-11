Per la Giornata del diabete a Gallarate l’associazione Dolce Vita ricorda i 100 anni della scoperta dell’insulina

Per la Giornata Mondiale del Diabete (14 Novembre), l’associazione la Dolce Vita Valle Olona propone un evento dedicato al centesimo anniversario della scoperta dell’insulina. Si svolgerà domenica 21 novembre con inizio alle 9.30 alla Cascina Montediviso in località Cajello via Brennero a Gallarate.

Verranno affrontati molteplici temi di grande interesse in questo momento: dall’accesso a farmaci e device innovativi, ancora a macchia di leopardo sul territorio nazionale, alla riprogrammazione dell’assistenza diabetologica, secondo la filosofia del Pnrr e con gli strumenti della telemedicina.

Verranno proposte due testimonianze di pazienti diabetici che quotidianamente affrontano le difficoltà della malattia, che ci racconteranno come “spericolatamente” vivono e convivono con la malattia.

I relatori della giornata saranno:

Il Dott. Ivano G. Franzetti – Responsabile SSD Diabetologia-Endocrinologia – ASST della Valle Olona

il Dott. Giampaolo Scollo Dirigente Medico SSD Diabetologia-Endocrinologia – ASST della Valle Olona

il Sig. Vinicio Conti, testimonianza

il Sig. Sergio Domenico Mezzetti, testimonianza

Previsto esercizio fisico!!! (tempo permettendo)

L’evento ha le caratteristiche di “incontro aperto” volto all’aumento della conoscenza del Diabete, malattia di rilevanza ormai epidemica nel mondo. Scopo principale dell’evento sarà quello di illustrare l’evoluzione della terapia della malattia nelle sue varie fasi, di analizzare le nuove prospettive dell’assistenza diabetologica e di garantire agli associati supporto nella quotidiana gestione della malattia raccontando esempi di vita di valore e di successo.

Per preparare la giornata la città di Gallarate si tingerà di blu:

Ci saranno palloncini blu

– Fontana Piazza Libertà a Gallarate illuminata di blu dal 14 al 21 novembre 2021

– Fontana Piazza San Lorenzo illuminata di blu dal 14 al 21 novembre 2021

– Palazzo Comunale di Cardano al Campo illuminato di blu dal 12 al 14 novembre 2021.