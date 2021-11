La giornata contro la violenza, la colletta alimentare e il ritorno dell’hub di Malpensafiere nel podcast del 25 novembre

Le principali notizie di giovedì 25 novembre

Aumentano le richieste per le terze dosi di vaccino e riparte potenziato l’hub di Malpensafiere. Dal prossimo dicembre si tornerà alle trenta linee vaccinali. L’ampliamento è necessario vista la crescita della domanda per le terze dosi: La capacità quotidiana nel territorio di Ats Insubria attuale è di 5300 dosi di vaccino anticovid, che dovrebbe aumentare progressivamente dalla prossima settimana. Ieri, in Lombardia sono state somministrate 47.825 dosi suddivise in 2783 prime dosi, 4829 richiami e 40.213 dosi booster. Da sola, la nostra regione rappresenta il 18% del totale nazionale mentre il Lazio, che la segue, ha totalizzato il 9,7%.

Il questore di Varese Michele Morelli ha lanciato dal camper della Polizia che oggi era in piazza Repubblica a varese, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’appello a denunciare le violenze, fidandosi dell’operato delle forze dell’ordine.

L’appuntamento, ormai tradizionale, quest’anno ha potuto approfittare del viavai della giornata di mercato per rendere nota l’attività delle forze dell’ordine e la possibilità di “farsi avanti” per uscire da una spirale di violenza.

Un lungo corteo per le vie di Saronno, un lungo fiume di ragazzi e ragazze, accompagnati da professori, amministratori comunali e rappresentanti delle associazioni cittadine per dire basta alla violenza sulle donne. Sotto la pioggia, protetti da ombrelli colorati, hanno portato in centro città la rete di maglia realizzata da Rete Rosa Onlus, l’associazione che gestisce uno dei Centri Antiviolenza presenti in Lombardia convenzionati con la Regione. Più di 300 gli studenti dei Licei Legnani e Grassi e degli Istituti Parma, Zappa e Riva, insieme ai sindaci di Saronno e Gerenzano e ad alcuni assessori saronnesi. Al termine della manifestazione, ad ogni scuola è stato donato un manifesto di sensibilizzazione contro la violenza di genere realizzato dagli studenti dell’Itis Riva.

Sarà dedicata ad Adelina, , la giovane albanese venuta in Italia a cercare fortuna e finita in un giro di prostituzione, che lei ha avuto il coraggio di denunciare, proprio alla questura di Varese, facendo arrestare 40 persone, una coperta di Viva Vittoria Varese, il grande evento che si terrà domenica 28 in piazza Repubblica dove oltre 1300 coperte riempiranno la piazza contro la violenza alle donne. La coperta dedicata ad Adelina verrà consegnata alla polizia di Stato: più precisamente nelle mani del poliziotto che l’ha seguita fino agli ultimi giorni, Luigi Manco

Sabato 27 novembre torna nei centri commerciali e supermercati del Varesotto la “Colletta alimentare”.

Dopo un 2020 anomalo, la raccolta di alimenti e beni di prima necessità torna in presenza in 85 punti vendita del nord del Varesotto. Insieme all’associazione Non solo Pane, ci saranno gli alpini di Varese e Luino, la Croce Rossa e la San Vincenzo. In tutto sono milleseicento i volontari sparsi in tutta la provincia, con 47 mezzi per fare da spola e trasportare i beni regalati. Le associazioni che beneficeranno di quanto raccolto sabato sono 42.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify