La lotta all’influenza, le mascherine arcobaleno e l’addio ad Alex nel podcast del 10 novembre

Le principali notizie di mercoledì 10 novembre

Letizia Moratti ha rinnovato l’invito a prenotare ed effettuare la vaccinazione antinfluenzale che, insieme alle misure di igiene e di protezione individuale, rimane lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’influenza. “A maggior ragione, in un quadro come quello in cui continuiamo a vivere – ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare-, dove è indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del sistema sanitario, la vaccinazione antinfluenzale va considerata un alleato strategico e fondamentale per le persone ad alto rischio”. Ad oggi in Lombardia sono state somministrate 434.000 dosi, di cui oltre 377.000 a persone over 65.

Su richiesta della procura di Pavia è stato emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di , il nonno di Eitan, il piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Un altro provvedimento riguarda G.A.B., cittadino israeliano che era alla guida dell’auto che trasportò il bambino a Lugano prima di essere trasferito in volo a Tel Aviv.

Scritte sull’asfalto in via Sacco davanti al portone del comune di Varese, volantini sparsi qua e là, con un unico messaggio: “Galparoli Nazista e Criminale“.

Le scritte e i volantini, firmati da una “Forza di lotta non violenta per libertà e diritti” dal nome “ViVi” sono destinati all’ex consigliere di Forza Italia e responsabile degli enti locali del partito, che nei giorni scorsi ha dichiarato pubblicamente che “L’Italia dovrebbe fare come l’Austria” con chi non è vaccinato, cioè imporre il lockdown solo a loro, prendendo una posizione netta contro il vaccino. Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha espresso solidarietà a Galparoli.

Centinaia di ragazzi fuori dalle scuole superiori a Casbeno e Masnago hanno accolto con entusiasmo lo “sciopero arcobaleno”, iniziativa dei Giovani Democratici di Varese contro l’affossamento del DDL Zan. I giovani dem hanno infatti distribuito circa mille mascherine color arcobaleno ed altrettanti volantini informativi agli alunni che si stavano recando a scuola. “L’Italia più giovane aperta e progressista non si sente rappresentata dagli applausi dell’ala destra del Senato seguiti all’affossamento del DDL Zan”, è il commento dei giovani democratici.

Si terranno giovedì 11 novembre nella chiesa parrocchiale di San Michele, a Voltorre di Gavirate, i funerali di Alex Ronzani, il 22enne morto nell’incidente sullo stradone a Comerio, venerdì scorso. Alex era noto per la passione sportiva, ma a Gavirate era conosciuto anche in Comune, perché per un periodo aveva lavorato all’ufficio informagiovani. La famiglia ha chiesto, in memoria di Alex, donazioni a favore dell’ Ospedale Gaslini di Genova.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify