La maggioranza boccia la proposta del centrodestra: niente presidente del consiglio di minoranza a Varese

E’ stata sostanzialmente “rispedita al mittente” la proposta fatta dal centrodestra di affidare la presidenza del consiglio comunale a un rappresentante della minoranza.

La risposta dai gruppi di maggioranza è stata infatti negativa: «L’obiettivo per la presidenza del Consiglio comunale è quello di individuare una figura idonea che sia al di sopra delle parti, in grado di esprimere autorevolezza e che possa rappresentare al meglio i gruppi consiliari – spiegano in una nota i gruppi di maggioranza del Consiglio – Le proposte avanzate dalla minoranza per ricoprire il ruolo di presidente non trovano una condivisione estesa tra i gruppi di maggioranza anche perche’ non trovano nemmeno nessun esempio simile a livello provinciale ed in quei comuni vicini a guida centro destra».

Il riferimento è ai presidenti del consiglio di Gallarate e Busto Arsizio in particolare, dove in nessuno dei due casi è stata presa la decisione di eleggere un membro di minoranza, e ai tre nomi posti preventivamente dal centrodestra varesino: Simone Longhini, Stefano Angei e Salvatore Giordano, tre rappresentanti del centrodestra molto riconoscibili visto che il primo è stato capogruppo di Forza Italia nello scorso consiglio regionale, il secondo è stato responsabile della Lega Giovani e il terzo è l’attuale segretario cittadino di Fratelli d’Italia.

«Si fa strada quindi l’esigenza di individuare una figura che possa rappresentare al meglio tutti i gruppi consiliari ed il civismo – prosegue e conclude la nota della maggioranza – Nella visione di massima inclusione e coinvolgimento, come più volte ha sostenuto il Sindaco Galimberti in ragione del particolare momento storico».

Niente nomi quindi, ma delle indicazioni: che pongono in pole position i consiglieri di Varese Praticittà, Progetto Concittadino e Lavoriamo per Varese, e le voci sulla proposta dell’ex rettore dell’Insubria Alberto Coen Porisini sempre più credibili.