La magia del Sacro Monte diventa un puzzle Ravensburger da mille pezzi (con la foto del varesino Venegoni)

Scorrendo gli scaffali dei supermercati o in qualche negozio di giocattoli potreste imbattervi in questi giorni in un puzzle tutto varesino.

Ravensburger, la nota azienda che produce puzzle, ha infatti selezionato la foto del borgo di Santa Maria del Monte per la sua collezione autunno inverno di puzzle.

L’azienda ha scelto tre scatti del fotografo varesino Daniele Venegoni (lettore di Varesenews e attivo contributore del gruppo Facebook Oggi nel Varesotto) che sono stati riprodotti in tre puzzle con qualche migliaio di pezzi di tiratura.

Nello specifico, oltre all’immagine del Sacro Monte, è stato scelto uno scatto del lago di Braies in Trentino Alto Adige e uno della fioritura primaverile in Val Malenco. I puzzle sono in vendita i tutto il nord Italia.