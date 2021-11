La marcia dei bambini, la violenza contro le donne e gli insulti al sindaco di Saronno nel podcast del 19 novembre

Le principali notizie di venerdì 19 novembre

Il sindaco di Saronno Augusto Airoldi è stato attaccato sui social dagli antivaccinisti del gruppo “Guerrieri ViVi”. La sua pagina FB è stata travolta da oltre 2300 insulti e commenti negativi. Il primo cittadino ha risposto a stretto giro: “Rappresento una amministrazione che lavora da oltre un anno per tutelare la salute dei cittadini e uscire dalla pandemia, e per me, questo, è motivo di orgoglio”.

Inizia una nuova era per la Pro Patria, la squadra di calcio di Busto Arsizio. A causa dell’incompatibilità con la carica di consigliere comunale, Patrizia Testa ha infatti ceduto le quote di maggioranza al consorzio Sgai, azienda con sede a Napoli attiva nel settore Ecobonus. “lady tigrotta” rimarrà in veste di presidente onorario per affiancare la nuova proprietà e proseguire nel lavoro degli ultimi sei anni.

Il Locarnese vuole sganciarsi dal consorzio della navigazione dei Laghi e chiede di decidere in autonomia sul bacino svizzero del Lago Maggiore. La richiesta,. avanzata a tutti i comuni rivieraschi, è di arrivare a nuova convenzione che regoli il servizio sullo specchio d’acqua tra i due Stati. In particolare chiedoino di gestire in autonomia il traffico do viaggiatori interno nel rispetto delle esigenze del territorio e del mercato turistico di riferimento, prevalentemente svizzero.

Busto Arsizio si prepara a vivere una serie di eventi in occasione della Giornata contro la violenza alle donne. Il programma prevede l’illuminazione degli edifici pubblici con luci rosse nei giorni 25-26-27 novembre. Il 27 ci sarà una manifestazione che durerà tutta la giornata con le vie del centro addobbate con tanti ombrelli rossi con la scritta “rispetto” «anche i commercianti del centro – ha spiegato l’assessore Emanuela Maffioli – addobberanno le vetrine con prodotti o nastri di colore rosso».

Oltre mille bambini collegati da 57 classi di decine di scuole della provincia di Varese e un’ottantina di piccoli alunni in presenza nel parco comunale di Varese hanno preso parte alla 21^ edizione della Marcia diritto, la tradizionale manifestazione con cui si celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ricorre il 20 novembre. Ad accogliere i bambini il TG delle buone notizie del Progetto Zattera, oltre agli amministratori Molinari e Dimaggio assessori ai servizi sociali ed educativi di Varese.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify