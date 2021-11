La meglio gioventù: festival teatrale per le nuove generazioni

Prende vita negli ultimi weekend del mese, nelle giornate di sabato e domenica 20 -21 e 27-28 novembre la prima edizione di “La meglio gioventù – New Generation on Stage, festival nazionale di teatro educazione, che propone una vetrina di teatro professionista unica in Italia, rivolta alla fascia di età tra 11 e 16 anni.

Il tema conduttore della rassegna è la Fiducia: «Tema che, nella nostra visione, può aiutarci a voltare pagina da ciò che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, intendendo la fiducia come un valore essenziale per la costruzione di una nuova società- spiegano i promotori di Intrecci teatrali – Una società nuova perché crediamo che da ogni cosa bisogna sempre trarne una lezione. Le esperienze ci fanno maturare e, da quello che abbiamo vissuto, crediamo sia importante coltivare sempre di più il seme della fiducia».

Fiducia quindi in senso lato: verso l’esterno, e quindi istituzioni, il prossimo, il mondo, ma anche e soprattutto verso se stessi.

Nel teatro il gioco della fiducia è essenziale per sentirsi liberi e raccontarsi. L’arte è il luogo dove è possibile essere chi si desidera. L’arte arricchisce chi la fa e chi ne fruisce, permette di mostrare la propria diversità e dà il diritto di manifestare i propri sentimenti. Ma per farlo bisogna potersi fidare di chi ci sta attorno: solo in questo modo l’espressione artistica diventa una magnifica esperienza.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Sabato 20 Novembre 2021, ore 10

“IL CODICE DEL VOLO”

al Teatro San Giorgio di Bisuschio

“Quando avrete imparato a volare camminerete sulla terra guardando il cielo perché è lì che siete stati ed è lì che vorrete tornare.” (Leonardo da Vinci)

Sabato 20 Novembre 2021, ore 20:30

Serata-evento con spettacolo di NICOLETTA TINTI

nella Palestra delle scuole elementari di Bisuschio

Nicoletta Tinti, ex ginnasta ritmica, racconta sé sessa e la sua esperienza: una vita dedicato allo sport e alle proprio passioni che l’hanno resa la donna che è oggi. Racconta come un cambiamento può arrivare all’improvviso, senza darti la possibilità di scegliere e così, anche in questo caso, quanto sia importante volgersi al futuro in maniera attiva, con obiettivi, determinazione e capacità di mettersi sempre in discussione per migliorare sé stessi… il tutto non sempre si può fare da soli… a volte qualcuno sul tuo cammino percorre accanto a ste la tua stessa strada.

Domenica 21 Novembre 2021, ore 10

BRANCO DI SCUOLA

teatro San Giorgio di Bisuschio

La storia di un fratello e di una sorella che, in maniera diversa, sono stretti nella morsa del bullismo reale e discriminate, che vede nel più debole una preda da aggredire; un bullismo costante e latente e, a volte, anche se apparentemente innocuo è psicologicamente devastante.

Sabato 27 Novembre 2021, ore 10

BLACKOUT – IL MERAVIGLIOSO MONDO DI UOZ(app)

al Teatro San Giorgio di Bisuschio

Lo spettacolo Blackout ci porta nell’immaginario mondo di Uoz(app), dove sono consentite solo relazione virtuali. Due personaggi onirici, ognuno ingabbiato in un proprio ipertrofico canale comunicativo fatto di immagini, suoni, video, post ed emoticons.

Sabato 27 Novembre 2021, ore 221

SUOL TRAVEL – film

al Teatro San Giorgio di Bisuschio

Domenica 28 Novembre 2021, ore 10

LA PARTE MIGLIORE DI ME

al teatro San Giorgio di Bisuschio

Un confronto commovente e rocambolesco tra un’integerrima assistente sociale ed uno sperduto padre separato in piena fase di “ristrutturazione emotiva”, che porterà ad un incontrarsi e ad un riconoscersi. C’è un filo che ci lega tutti: quello del bisogno del sentirsi accolti e dell’imparare a lasciarsi accogliere