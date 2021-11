Con la “Musica Cittadina” di Luino si ricorda Santa Cecilia, la patrona dei musicisti

Nella mattinata di oggi, 28 novembre, a Luino si è celebrata la ricorrenza della patrona dei musicisti: Santa Cecilia.

L’iniziativa, promossa dalla “Musica Cittadina” di Luino, ha visto dapprima un momento di raccoglimento presso il cimitero di Luino, in ricordo dei musicisti scomparsi che gli hanno preceduti nei loro 183 anni di storia e, successivamente, presso la Chiesa Prepositurale, la celebrazione di una Santa Messa dedicata alla commemorazione della Santa Cecilia.

In questa occasione la banda ha suonato “Gloria a te, Cristo Gesù”, “Il tuo popolo in cammino” e “L’Ave Verum”. Dopo la messa un piccolo corteo si è diretto verso Palazzo Serbelloni per gli ultimi saluti con il sindaco Enrico Bianchi, le autorità cittadine e la cittadinanza e anche per questo momento “Musica Cittadina”, con la riproduzione strumentale di due marce, ha riempito di mille colori la piazza. Presenti anche il presidente del consiglio Fabrizio Luglio, gli assessori Ivan Martinelli, Serena Botta e Fabio Sai, i consiglieri Paolo Portentoso, Giuseppe Cutrì ed Erika Papa, il comandante dei vigili Elvira Ippoliti e gli scout.