La musica Hip Hop e la Francia, un incontro con Luca Gricinella

Ultimo incontro del 2021 dedicato al rap presso la biblioteca di Varese. In questa occasione si parlerà di come la musica Hip Hop abbia raccontato la Francia. Ospite dell’incontro è Luca Gricinella. Appuntamento per domenica 14 novembre, alle 17.

Nel 2012 il giornalista Luca Gricinella ha pubblicato il primo libro italiano sul rap francese, “Rapropos. Il rap racconta la Francia” (Agenzia X). Avendo vissuto a Parigi per un anno nel 1997 e frequentato molto la Francia sin da adolescente, l’autore ha messo a frutto questa esperienza unendola alla sua passione per il rap e ai suoi anni da giornalista musicale. La Francia è il secondo mercato rap al mondo dopo gli Stati Uniti, oltralpe i rapper provengono quasi tutti dalle banlieue ma ormai tanti di loro sono delle vere star il cui rapporto con politici, giornalisti e società civile è molto intenso. Il rap in Francia, volente o nolente, finisce spesso e da tanti anni al centro del dibattito pubblico e “Rapropos” lo ha raccontato prima che la nuova generazione di rapper italiani flirtasse con i colleghi francesi.

Che si parli di religione, sessualità, identità nazionale, migrazione o calcio, l’hip hop esprime le sue opinioni senza giri di parole ed il rap continua ad essere strumento prediletto da molti giovani che, con sguardo acuto ed irriverente, mostrano la loro fotografia della società contemporanea.

L’evento sarà moderato dal rapper Kaso ed è organizzato dal Comune di Varese in collaborazione con CFM centro formazione di Barasso