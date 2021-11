La Natività nel borgo medievale: a Castiglione Olona torna il Presepio di Masolino

Dopo la lunga sosta a causa della pandemia, quest’anno torna il Presepio di Masolino, una bella iniziativa giunta alla terza edizione proposta dal Circolo culturale Masolino da Panicale con il patrocino dell’Amministrazione comunale e della Pro loco di Castiglione Olona.

Il presepio totalmente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti ha la particolarità di contenere, in scala ridotta molti modelli di case, ponti ed altre costruzioni in un’ambientazione prettamente medievale. «L’idea – spiegano gli organizzatori – è quella di consolidare questa proposta culturale come simbolo di religiosità e tradizione, le cui radici risalgono a San Francesco d’Assisi che a Greccio (Rieti) nel 1223, realizzò la prima rappresentazione vivente della Natività di Nostro Signore».

L’ingresso al presepio, assolutamente libero e gratuito, sarà consentito ai possessori di green pass, seguendo le direttive anti Covid che prevedono il distanziamento, l’utilizzo di una soluzione igienizzante e un accesso contingentato con un ingresso ed un’uscita separati.

Il Presepio di Masolino sarà visitabile dal 5 dicembre al 6 gennaio, ogni domenica e nel giorno dell’Epifania dalle 9,30 alle 12 e dalle 13 alle 18.