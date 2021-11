La Openjobmetis saluta Wilson: ufficiale la cessione in Polonia

Si è concluso oggi il cammino comune tra la Pallacanestro Varese ed Elijah Wilson, la guardia statunitense prelevata quest’estate dal campionato polacco che è anche la destinazione di ritorno dell’ormai ex giocatore biancorosso.

Come scritto nei giorni scorsi, l’arrivo alla Openjobmetis del folletto Marcus Keene (che si è presentato a suon di triple in un allenamento congiunto con il Sam Massagno) ha spinto ai margini delle rotazioni lo stesso Wilson che nella prima parte di campionato si era rivelato inadeguato al livello della Serie A.

L’americano però aveva lasciato buoni ricordi in Polonia ed è stato ingaggiato dallo Start Lublino, ultimo in classifica con altre due squadre. A Lublino, curiosamente, Wilson prenderà il posto dell’ex Milwaukee Doron Lamb che è stato appena ingaggiato dalla Carpegna Pesaro e che quindi esordirà in Italia proprio contro la Openjombetis nel match di domenica prossima alla Vitifrigo Arena (ore 19).

Il passaggio di Wilson al club polacco era subordinato al superamento di una serie di visite mediche effettuate a Lublino, visto che il giocatore era stato contagiato dal Covid dal quale era appena guarito. Esami clinici che hanno dato il via libera all’operazione che è così stata annunciata oggi, lunedì 29 novembre.