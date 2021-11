La Openjobmetis torna a Masnago: contro Brindisi è quasi un testacoda

Le statistiche dicono che la Openjobmetis, magari in modo rocambolesco, non perde in casa con Brindisi da ben cinque anni. La realtà spiega invece che per i biancorossi, battere in questo momento la Happy Casa sarebbe un’impresa ai limiti della realtà: per la seconda volta consecutiva Ferrero e compagni arrivano decimati alla palla a due (domenica 7, ore 19), per le assenze a vario titolo di Egbunu, Wilson e Caruso. Per coach Vertemati invece, si attende l’esito dell’ultimo tampone.

Dall’altra parte del campo inoltre, c’è una formazione che per l’ennesima volta sembra poter sorprendere l’intero campionato. La Brindisi affidata al grande ex Frank Vitucci ha infatti iniziato a volare fin da subito, nonostante diverse variazioni sulla squadra dello scorso anno e qualche scommessa – dal play Perkins all’ala Adrien – che sembra già vinta da uno staff guidato in dirigenza dal ds Simone Giofré, altro uomo passato da Masnago.

Il cammino in campionato delle due formazioni è esattamente speculare: una sola vittoria per Varese (all’esordio, con Brescia), una sola sconfitta per i salentini (all’esordio a Trieste) che sono attualmente secondi in solitaria alle spalle di Milano. E che nel frattempo si sono già assicurati gli “scalpi” di Sassari e Venezia, tra le altre. I due Perkins – il play Josh e il pivot Nick – rappresentano i principali riferimenti offensivi del quintetto biancoazzurro nel quale però sanno spesso trovare spazio anche gli italiani: vedi Gaspardo (clamoroso con Sassari), Visconti (utilissimo con Venezia) o Zanelli, un passato legnanese e un solidissimo presente in Serie A.

Come può quindi la Openjobmetis fermare la macchina da guerra vitucciana? Con applicazione, costanza e pure con un pizzico di fortuna. Il KO di Treviso ha segnalato una squadra in ripresa, per lo meno non da “encefalogramma piatto” (quello mostrato contro Reggio Emilia) e con alcuni momenti molto positivi. Il compito di Gentile e soci sarà quello di estendere i periodi buoni e di non crollare di schianto quando invece gli avversari prendono il sopravvento (una qualità, questa, che si legge alla voce “attributi”). La “fortuna” è legata a quel che riusciranno a fare gli ospiti: Varese dovrà riutilizzare la difesa a zona, esponendosi così al tiro pesante della Happy Casa. In caso di mani calde, le cose si farebbero difficili, ma se Brindisi dovesse ripetere la brutta prova al tiro offerta in coppa giovedì, i biancorossi dovranno essere pronti ad approfittare della situazione.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata, azione dopo azione, dal consueto liveblog di VareseNews aperto fin dal venerdì sera con notizie, curiosità e con il sondaggio-pronostico pre-gara. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. La diretta è realizzata in collaborazione con Winelivery: per accedervi è sufficiente CLICCARE QUI.