La pianista Sophia Zanoletti emoziona il pubblico della Fondazione Marcello Morandini di Varese

Lo scorso 6 novembre 2021 la diciannovenne pianista varesina Sophia Zanoletti si è esibita, in occasione di un evento privato, in un Piano Recital nella meravigliosa cornice di Villa Zanotti, dimora varesina dei primi del Novecento che ora ospita la Fondazione Marcello Morandini con un museo dedicato alla promozione, valorizzazione e conservazione delle opere dell’artista.

Sulle note dei grandi compositori romantici e del Novecento quali Mendelsshon, Scriabin, Liszt e Granados, il concerto ricco di suggestioni, visioni ed emozioni, ha messo in luce le particolari doti d’interprete della giovane pianista, che ha lasciato un ricordo indelebile incantando e commuovendo il pubblico presente.

La talentuosa musicista, recentemente vincitrice del Premio Speciale “Giuseppina Manenti” al Concorso Internazionale Bettinelli di Treviglio, inizia a suonare il pianoforte a cinque anni e debutta in pubblico per la prima volta all’età di sei anni. Cresciuta sotto la guida dei pianisti Roberto Plano, Paola Del Negro e Irene Veneziano, a soli quindici anni viene ammessa al Triennio Accademico presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como, dove studia con il Maestro Pier Francesco Forlenza e attualmente con il Maestro Daniela Manusardi. Nel corso degli anni partecipa come allieva effettiva a importanti Masterclass, perfezionandosi con esponenti di spicco del pianismo mondiale, tra gli ultimi Jerome Rose. Fin da giovanissima ottiene numerosi Premi e Riconoscimenti in Concorsi Nazionali e Internazionali e si esibisce presso Prestigiose Sale e Teatri in diverse città d’Italia e all’estero, riportando lusinghiere critiche e successo per la sua presenza scenica, il suo tocco elegante e raffinato, il suo virtuosismo e la sua spiccata sensibilità. Parallelamente agli studi musicali, consegue la maturità scientifica con il massimo dei voti e lode presso il Liceo Statale Marie Curie di Tradate e attualmente frequenta la Facoltà di Psicologia presso l’Università Cattolica di Milano.