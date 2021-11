La pista di sci di fondo di Cunardo cresce, allunga la sua stagione e sogna uno “ski park”

Per la gioia di tutti i “fondisti” che amano allenarsi vicino a casa, è in arrivo un impianto nuovo per la pista di sci da fondo dello sci club Cunardo.

A presentare le novità, nella sala immersiva della Camera di Commercio, è stato proprio lo sci club attivo da 75 anni, che si occupa della pista di sci di fondo del comune, la prima mai realizzata in Italia, dal 1987.

Lunga 5 chilometri in totale, la pista di Cunardo ne vede 2 e mezzo già da molto tempo illuminati e alimentati con i cannoni per la neve artificiale: ma se fino a quest’anno i cannoni erano due, con la riqualificazione diventeranno tre, aumentando del 50% la produzione di neve.

L’impianto non sarà però solo potenziato in quantità, ma anche in qualità. Sarà possibile, per esempio, utilizzare i cannoni a una temperatura più alta: un elemento fondamentale in questi inverni molto più miti, e che renderà disponibili le piste per un tempo maggiore.

I lavori, che prevedono un investimento da192mila euro, sono coperti per metà (96mila euro) da un bando di Regione Lombardia, per 46 mila euro dal comune di Cunardo, mentre per altri 46mila mancanti i soci dello sci club si sono impegnati con un presti non fruttifero «Ci siamo assunti un rischio che contiamo di ripagare con l’attività della pista: l’esperienza di questi 33 anni di esercizio ci ha detto che non è un obiettivo impossibile»hanno spiegato i membri del consiglio.

Il finanziamento, che verrà erogato in due anni, permetterà queste prime, sostanziali, migliorie: ma la speranza è che i fondi per le olimpiadi invernali permettano sogni più grandi: «Sogniamo la pista di ski roll, per permettere gli allenamenti estivi, e la possibilità di coinvolgere chi pratica il biathlon – spiegano infatti – e pensiamo anche di creare anche uno ski par per i più giovani. Le idee non ci mancano, speriamo di avere la possibilità di realizzarle».

