La Pro Patria cerca vittoria e settimo risultato utile consecutivo, Prina: “Contro la Fiorenzuola fondamentale l’aggressione alta del pallone”

Dopo il pareggio contro la Giana, la Pro Patria torna nel suo Speroni con la voglia di tornare a esultare nelle mura amiche a discapito della neopromossa Fiorenzuola. Nonostante i sei risultati utili consecutivi e le buone prestazioni mostrate in campo, ai tigrotti di Busto Arsizio la vittoria domestica manca da esattamente un mese, dall’1 a 0 rifilato in inferiorità numerica alla Virtus Verona lo scorso 3 ottobre.

Da allora, come già scritto, non sono mancati i punti sono arrivati dai pareggi contro squadre di prima fascia come Sudtirol o Pro Vercelli, ed altri persi come i due punticini sfuggiti al novantesimo minuto proprio contro la Giana. Amarezza che la squadra di Prina vuole subito scacciare nella tredicesima di campionato in scena domani, 6 novembre, nell’anticipo delle 14:30.

«Non abbiamo digerito facilmente il pareggio con la Giana – ha commentato oggi il mister Luca Prina nella conferenza stampa online prepartita ritornando sulla gara di domenica scorsa -. In questi giorni abbiamo cercato di trasformare il rammarico e tutto quello di non positivo che c’è stato domenica in un momento che ci può permetterci di crescere, di migliorarci. Sono evidenti gli aspetti che abbiamo migliorato in questo periodo, come sono evidenti e stimolanti le cose che vogliamo fare meglio».

«La Fiorenzuola è una squadra diametralmente opposta alla Giana – sottolinea Prina nella presentazione della partita, mettendo l’accento sulla costruzione del gioco dei piacentini rossoneri-. Dovremo dimostrare di saper ottenere un risultato in un modo differente, al di là dei moduli, del 433 diverso dal 352 della Giana. La Fiorenzuola è una squadra consolidata negli anni con un’idea interpretativa di costruzione di gioco. Sono cambiati gli allenatori ma linea guida è sempre la stessa, quella di una squadra che sa giocare a calcio partendo dal basso».

Contro una squadra tutt’altro che difensivista, determinante sarà dunque la fase di pressing e il tentativo di recupero del pallone, magari sfruttando l’ampiezza tattica del centrocampo a cinque ormai collaudato da Prina che, eccezion fatta per gli attaccanti, sembra avere trovato i suoi equilibri con i suoi interpreti (al di là di chi di gara in gara parte titolare e chi dalla panchina). «Sarà una prova che potrà darci delle indicazioni della crescita della squadra. Dovremo essere bravi ad attaccarli nelle loro metacampo, consapevoli che i nostri avversari sviluppano il gioco partendo addirittura dal portiere. La gara dovrà essere interpretare bene con l’aggressione alta: sotto questo aspetto i “quinti di centrocampo” (le fasce, con ogni probabilità Pizzul e Pierozzi) avranno un ruolo fondamentale ma sarà un concetto che dovrà essere applicato da tutta la squadra».

Discorso diverso riguarda invece il capitolo delle punte offensive, reparto in cui Prina, forse anche costretto dall’elevato numero di infortuni, vede intercambiali le sue pedine:«Su circa quattro mesi di lavoro, gli attaccanti non sono stati a disposizione per circa il 50% del tempo. Un reparto del quale comunque sono soddisfatto – tiene a ribadire l’allenatore -. Sono tutti degli ottimi giocatori e ognuno ha dato tanto e tutto quello che aveva a disposizione in questo periodo. Bisogna calcolare non solo i tempi del rientro ma anche il recupero della condizione atletica e in questo reparto siamo stati sfortunati. Col tempo diventeremo ancora più forti, qualsiasi giocatore sarà chiamato in causa con qualsiasi compagno di reparto».

LA CLASSIFICA – Sudtirol* 27 – Padova, Renate 26 – FeralpiSalò 24 – Pro Vercelli 19 – Lecco, AlbinoLeffe 17 – Triestina 16 – JuventusU23 15 – PRO PATRIA 14 – Virtus Verona, Piacenza 13 – Seregno, Fiorenzuola, Trento, Pergolettese 12 – Legnago*, Giana, Pro Sesto 11 – Mantova 10. (*Una partita in meno)

GLI ARBITRI – Sarà Gioele Iacobellis della Sezione di Pisa ad arbitrare Pro Patria – Fiorenzuola.A completare la terna, gli assistenti Alessio Miccoli della Sezione di Lanciano e Mario Chichi della Sezione di Palermo. Quarto Ufficiale Mauro Stabile della Sezione di Padova.