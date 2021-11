Per la Pro Patria inizia l’era Sgai, Citarella nuovo presidente: “Porteremo linfa alla squadra e alla comunità”

Dopo le voci e rumors ultimi giorni adesso è ufficiale: in via Ca’Bianca inizia una nuova era per la Pro Patria, l’era Sgai. A causa dell’incompatibilità con la carica di consigliere comunale, Patrizia Testa ha infatti ceduto le quote di maggioranza al consorzio Sgai, azienda con sede a Napoli attivo nel campo dell’efficientamento energetico.

“Nuova linfa alla squadra e alla comunità” queste le prime parole da nuovo presidente rilasciate da Domenico Citarella che, come confermato dalla stessa Testa in una nostra intervista di questa mattina, al suo fianco potrà contare sul supporto della “lady tigrotta” in veste di presidente onorario per affiancare la nuova proprietà e proseguire nel lavoro degli ultimi sei anni.

Il comunicato ufficiale della Pro Patria: