La Pro Patria torna allo Speroni e ospita una Fiorenzuola dai due volti

(Foto di Roberta Corradin)

Alla Pro Patria torna allo Speroni per scacciare i fantasmi e gli spiritelli di Halloween dopo il pareggio beffa di domenica scorsa a Gorgonzola. Ai tigrotti di Busto brucia ancora l’1 a 1 trasformato dal dischetto da Perna, rigore regalato alla Giana Erminio che ha macchiato la prestazione solida, coriacea (per usare una parola che piace a Mister Prina) e convincente della Pro Patria, in vantaggio praticamente per 85 minuti nell’ultima trasferta.

Oltre al rigore concesso proprio “in zona cesarini”, forse l’unico altro “neo” imputabile alla squadra è l’aver sprecato le chance di “non aver ammazzato la partita” portandosi sul 2-0. Un errore che – in uno sport episodico come il calcio – si ripete per la seconda volta di fila, come contro la Pro Vercelli, e che è costato dunque il secondo pareggio consecutivo, o, come sarebbe meglio dire, la seconda rimonta subita dalla Pro Patria nel giro di sette giorni.

Ed è proprio perché la Pro Patria sta crescendo di partita in partita che, nonostante i sei risultati utili consecutivi e un ottobre da imbattuti, l’obiettivo è ritrovare al più presto la gioia da tre punti per scacciare la pareggite. L’occasione giusta potrebbe (anzi dovrebbe) essere già nell’anticipo casalingo di sabato contro la Fiorenzuola. Una squadra dai “due volti”, un po’ alla Dottor Jekyll e Mr. Hide giusto per restare in tema Halloween, quella allenata da Luca Tabbiani. I piacentini hanno alternato buone partite, specialmente in casa, alle tante sconfitte rimediate in trasferta, con uno “score” che parla di quattro insuccessi consecutivi sulle sei gare giocate (tutte le partite escluse l’esordio vincente a Salò e il pareggio a reti inviolate a Sesto San Giovanni).

Gli emiliani rossoneri hanno infatti del “potenziale inespresso” e devono ancora trovare l’equilibrio e la stabilità di squadra dopo l’importante passaggio di categoria dalla D alla C. Nel frattempo arrivano buone notizie per i neopromossi, classificatisi la scorsa stagione primi nel girone D: i due centroavanti Arrondini e Tommasini saranno nuovamente a disposizione – pur lasciando con ogni probabilità la maglia da titolare a Oneto – per aiutare un reparto che finora ha realizzato 13 gol in 12 partite, due reti in più della Pro Patria, che pure ha sofferto e continua a soffrire gli infortuni del “reparto pesante”, mai davvero a pieno regime e a completa disposizione. L’infortunio di Piu sembra infatti allungare una sorta di maledizione che aleggia tra i goleador, proprio ora che Parker è tornato arruolabile.

PREVENDITE PRO PATRIA – FIORENZUOLA