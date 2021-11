La radio di Varese Village Network ospiterà Eros Ramazzotti a sostegno di Magari Domani ONLUS

Da ormai 2 anni Radio Village Network e Magari Domani ONLUS collaborano per la produzione di diversi programmi radiofonici. Attualmente il lunedì e il mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 va in onda “Magari Domani Web” ed ogni venerdì dalle 21.00 alle 22.30 “Village”. Questo venerdì sera Stefano Dani e Paolo Gheller, con il contributo di Camilla Del Torchio, che fa parte della Cooperativa Sociale “Magari Domani ONLUS” ospiteranno un artista di fama internazionale: Eros Ramazzotti.

«È per noi un grande onore poter ospitare nella nostra radio un simile artista – dichiara Stefano Dani, direttore di Radio Village Network – . Siamo però consapevoli che tutto ciò avviene perché Eros ha sposato il progetto sociale che stiamo portando avanti in collaborazione con Magari Domani ONLUS. Questo evento gratifica il percorso che Camilla ed altri ragazzi della Cooperativa stanno facendo in radio».

«Diciamo che ci ho provato – dice, ancora emozionato Riccardo Cogliati, educatore professionale di Magari Domani ONLUS che segue il progetto – quando ci ha risposto Eros pensavo di sognare, si è mostrato da subito molto interessato al progetto. Oltre che un grande artista mi ha colpito la sua umiltà e l’entusiasmo con il quale ha sposato la nostra proposta».

«Ci sembrava uno scherzo, non volevamo crederci – racconta Andrea Avila, responsabile della Cooperativa Sociale Magari Domani ONLUS di Gazzada Schianno – . Quando Riccardo ci ha comunicato che avremmo ospitato Eros Ramazzotti pensavo mi stesse prendendo in giro. Una volta realizzato che fosse tutto vero per noi è davvero un grande onore sapere che la radio preferita dai nostri ragazzi accoglierà un simile artista!».

Radio Village Network trasmette dalla sede di Bodio Lomnago dal 2013 ed è una radio web che potete ascoltare in tutto il mondo all’indirizzo www.radiovillagenetwork.it oppure tramite APP sui vostri dispositivi mobili