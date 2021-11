La ripresa di Malpensa e Linate, i vaccini all’ospedale e i no vax denunciati nel podcast del 18 novembre

Le principali notizie di giovedì 18 novembre

Due persone sono state denunciate dalla Digos di Varese, su indagini della procura di Busto Arsizio, per imbrattamento, stampa clandestina e istigazione a delinquere per le scritte ingiuriose contro il responsabile enti locali di forza Italia Varese Piero Galparoli. Si tratta di una 55enne di Como e di un 38enne di Buguggiate, attivi nell’ambito dei movimento no vax e no green pass ed in particolare del gruppo denominato VV, un sodalizio antivaccino e no pass, attivo sui social, da mesi. Le scritte erano apparse una settimana fa sui muri e per le strade di Varese dopo che Galparoli aveva espresso l’esigenza di misure di contenimento del virus che coinvolgessero solo i non vaccinati. La stessa cosa è accaduta sui muri e le strade di Saronno nei giorni seguenti. Oltre a volantini e materiale vario di propaganda la Digos ha sequestrato anche dei cellulari, ora al vaglio della magistratura come alcuni canali Telegram cui gli indagati risultano iscritti.

La Provincia di Varese è nuovamente quella con la maggior incidenza di positivi al covid della Lombardia. Nell’ultima settimana, i casi ogni 100.000 abitanti hanno superato la soglia di guardia dei 100 arrivando a toccare i 112 casi( la media lombarda è di 87,47). La settimana precedente erano 59,5. Le fasce più coinvolte sono quelle dei minori di 12 anni e degli adulti tra i 25 e i 59 anni, mentre diminuisce il rapporto di contagi tra vaccinati e non anche se rimane ancora di 1 positivo tra i vaccinati ogni 2,78 tra quelli non immunizzati.

Quasi 30.000 vaccinazioni in un mese all’ospedale di Varese: 21.487 vaccinazioni anticovid a cui si aggiungono anche 7.792 vaccinazioni antinfluenzali. Dallo scorso 18 ottobre, con la chiusura dell’hub vaccinale di Schiranna , l’attività si è spostata all’interno dell’ospedale di Varese, esattamente nelle aule formazione dove ebbe inizio la campagna a febbraio, con gli over80. Di fatto quella sede non ha mai chiuso ed è sempre rimasta a disposizione di categorie considerate particolarmente fragili, ma da un mese a questa parte le aule al piano terra del Padiglione centrale sono tornate a pieno titolo centro vaccinale.

In ottobre a Malpensa e Linate si è sentita la ripresa, con il 62% dei passeggeri rispetto al 2019. E’ un dato che prevede comunque una diminuzione del 38% dei passeggeri rispetto al periodo pre covid, ma è comunque confortante rispetto a quello di un anno fa, quando i due aeroporti milanesi si erano ridotti ad accogliere il 15% del traffico che era passato da lì nel 2019.

A dirlo è stato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti Milano, in un intervista all’Ansa. Brunini ha sottolineato anche le «notevoli differenze tra segmenti di traffico», tra i due scali gestiti da Sea. «Linate, che è più vocato alle destinazioni domestiche ed europee, recupera più velocemente di Malpensa, che ha una quota importante di traffico intercontinentale. Questa parte soffre ancora e tarda a riprendersi, sebbene anche lì stiamo vedendo i primi segnali di ripresa».

I Giardini di Luce, il mercatino di natale, la pista da ghiaccio e le strade addobbate:Varese si illumina per il Natale con oltre 800mila lucine che si accenderanno la sera del 26 novembre. Un grande spettacolo a partire dai Giardini Estensi che per il terzo anno verranno illuminati offrendo ai visitatori percorsi magici tra carrozze, cavalli, iglù e paesaggi fiabeschi.

L’appuntamento di venerdì 26 novembre prevede l’accensione dell’albero di piazza Monte Grappa alle 18.30, e poi, insieme alla banda dei Babbi Natale, ci si sposterà ai Giardini Estensi dove alle 19.15 verrà illuminato tutto il parco.

