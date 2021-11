La scuola chiusa per Covid, un uomo scomparso nel lago e il mercatino di natale della Rasa nel podcast del 9 novembre

Le principali notizie di martedì 9 novembre

Una scuola primaria di Varese torna alla didattica a distanza da mercoledì. La decisione presa da Ats Insubria dopo aver rilevato alcuni casi di contagio da Covid. Si tratta della scuola di Capolago Baracca. Da questa settimana, con le novità decise dal Ministero sul trattamento delle quarantene scolastiche, l’asse Sette Laghi ha potenziato il suo punto tamponi all’ospedale di Circolo raddoppiando il numero di esami ogni giorno.

Il consiglio provinciale ha approvato , con 8 voti favorevoli 6 contrari e tre astenuti, la delibera sulla deroga al dibattito pubblico per la realizzazione del nuovo ospedale unico di Busto Arsizio e Gallarate. La decisione, che si somma a un uguale pronunciamento del consiglio comunale di Busto, rende di fatto ininfluente load posizione del consiglio di Gallarate. Ad astenersi nel voto di Villa Recalcati i rappresentanti del comune di Gallarate molto critici contro l’assessore al welfare regionale Moratti sulle condizioni attuali del presidio ospedaliero Sant’Antonio. Critiche a Letizia Moratti anche dal Presidente Antonelli dopo le parole pronunciate dall’assessore durante il dibattito di Politics Hub nel quale la responsabile della sanità lombarda aveva addossato ai sindaci di Busto e Gallarate i tentennamenti che stanno rallentando l’iter.

Ricerche in corso per tutta la giornata nelle acque del Lago Maggiore di fronte a Villa Taranto, a Verbania. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati, dopo che è stata segnalata la scomparsa di un giovane uomo di circa trent’anni la cui autovettura è stata ritrovata in un parcheggio della zona. In azione anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco provenienti da Torino che hanno sospeso le ricerche nel tardo pomeriggio.

Domenica 28 novembre si svolgerà il terzo galà del commercio di Gallarate e sarà dedicato al patrimonio artistico-culturale cittadino. Ospite della serata il critico Vittorio Sgarbi. Si prlerà di siti, chiese e musei. Tra le bellezze gallaratesi verranno affrontati la chiesetta di San Pietro, i Palazzo Minoletti e il museo degli Studi Patri.

Torna “Luci di Natale”, il famoso mercatino natalizio della Rasa. Si svolgerà il 20 e i 21 novembre prossimi e verrà ricordata Ornella Bianchi, ala sua fondatrice scomparsa l’anno scorso che lo aveva reso uno dei mercatini piu belli della città . La fondatrice verrà ricordata con un lancio di palloncini mentre l’associazione Africa Mission, per cui Ornella aveva lavorato tanto, annuncerà un’iniziativa in suo nome. Moltissimi gli espositori presenti con idee straordinarie

