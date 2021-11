La scuola primaria di Luino Cap rimarrà chiusa per 14 giorni per un cluster di casi Covid

«Facendo seguito ai colloqui intercorsi con il Sig. Vicesindaco del Comune di Luino, Antonella Sonnessa, e con la Dirigente scolastica della scuola Primaria di Luino, Chiara Galazzetti, visto il report trasmesso in data 05/11/2021 dalla referente Covid, con la presente si conferma la necessità di sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza del plesso Scuola Primaria Luino Cap per una durata di 14 giorni».

Così dice il comunicato inviato alla scuola e all’amministrazione comunale dal Dott. Paolo Bulgheroni, Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Insubria. Il plesso Luino Cap, quindi, rimarrà chiuso fino a sabato 20.

«Ciò a seguito della recente emergenza di un cluster di casi Covid positivi che ha interessato in modo significativo alunni/personale della scuola, con coinvolgimento di 8 classi su 11 presenti nel plesso – continua – Si raccomanda altresì che gli alunni a casa da scuola rispettino in ogni caso, anche se non isolati a seguito di positività accertata o non posti in quarantena fiduciaria, le misure di precauzione indicate da tempo (distanziamento, mascherina, limitazione dei contatti sociali, ecc.). Si raccomanda alle famiglie di tutti i bambini di rivolgersi tempestivamente al proprio pediatra alla comparsa di sintomi suggestivi per il necessario approfondimento clinico, mediante esecuzione di tampone diagnostico».

Il sindaco di Luino Enrico Bianchi d’accordo con la dirigente scolastica Chiara Galazzetti comunica che l’intero plesso coinvolto verrà adeguatamente sanificato. «Ci auguriamo che le famiglie seguano scrupolosamente le raccomandazione date da ATS ed entrambi cogliamo l’occasione per sollecitare la popolazione ancora non vaccinata a farlo il prima possibile», concludono.