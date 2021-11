La settimana al Gagarin tra degustazioni di gin e musica elettronica

Tornano giovedì 2 dicembre le degustazioni al circolo Gagarin e torna Beverini. Lasciatevi catapultare in Australia a fare surf grazie ai gin di Duck Dive. La serata prosegue con un dj-set in compagnia di BillieGees! Posti limitatissimi, se volete partecipare conviene prenotare in fretta. Ingresso riservato socie e soci ARCI

Costo degustazione 15€. Posti limitati: prenotazione obbligatoria via whatsapp al 351 9763540.

Sabato 4 dicembre si torna a suonare sul nostro palco con Modulaar e DJELSO, un live per tutti gli amanti delle sonorità elettroniche più sperimentali! La serata prosegue in sala bar con The After Party dj-set.

Domenica 5 il circolo vi invita in saletta chill per un nuovo aperitivo in lingua inglese.