La Uyba torna a correre: Busto batte 3-0 Firenze ed è nel gruppo delle terze

Three is a magic number: tre set, tre punti e terzo posto in classifica per la Unet E-Work Busto Arsizio che si sbarazza del Bisonte Firenze – non così facilmente come sembra suggerire il 3-0 finale – e riprende il cammino a pieno ritmo nelle parti alte del campionato di A1 di pallavolo femminile.

Quella di viale Gabardi è stata una partita vera e relativamente complicata per la squadra di Musso, brava poco per volta a guadagnare campo e inerzia grazie alla solita prestazione di vaglia da parte di Mingardi (20, MVP del match). Bene anche le centrali, con Stevanovic autrice di 10 punti e Olivotto che ha sovrinteso sui lavori del muro: 13 in tutto, 5 quelli della 30enne di origini trentine.

Con questo equilibrio Busto ha via via spento l’ardore messo in campo da un Bisonte nel quale Nwakalor è stata una costante in attacco mentre Panetoni si è distinta in fase difensiva. Ma non è bastato alle toscane perché questa volta la UYBA era in campo con la giusta dose di fame e grinta e si è andata a prendere il terzo posto alle spalle dell’imbattuta Imoco (21 punti) e di Novara (18). Da quelle parti c’è traffico, perché con Busto a 14 ci sono Scandicci e Monza ma, insomma, il club è di quelli di livello.

Vincere con Firenze era considerato un passaggio importante anche perché le Farfalle sono ormai pronte per l’esordio in CEV Cup: mercoledì la squadra di Musso sarà in campo in Belgio (contro il VDK Gent) per l’andata dei 16mi di finale, e il test di campionato era utile anche per intraprendere bene il cammino europeo. Aver vinto 3-0 davanti a quasi 1.800 spettatori è un altro dato da sottolineare.

LE VOCI

MUSSO: «Sono contento della vittoria: era importante provare a imporre il nostro ritmo e il nostro gioco, l’abbiamo fatto con un avversario che può competere ad alti livelli. Sono un po’ meno soddisfatto della gestione degli errori in determinate situazioni che rischiano di rimettere in gioco l’avversario invece che permetterci di aumentare il gap di vantaggio. Detto questo portiamo a casa un bel 3-0 che rappresenta un passo avanti sulla costruzione della nostra fiducia in campo e del nostro sistema di gioco».

MINGARDI: «Tre punti molto importanti dopo tre sconfitte nelle quali ne erano comunque arrivati due. Era fondamentale fare bottino pieno stasera e sono contenta perché nonostante siamo partite con il freno a mano poi ci siamo sbloccate giocando una buona gara».

IL MATCH

Musso parte con la diagonale Poulter – Mingardi, le centrali Olivotto e Stevanovic, Gray e Bosetti in banda e Zannoni libero. Firenze inizia meglio, è aggressiva con Sorokaite e Nwakalor che dà il +3 alle toscane. Tocca a Gray e Mingardi rintuzzare e a Bosetti sorpassare ma Cambi ridà il vantaggio al Bisonte. Nuovo +3 esterno con Nwakalor (12-15) ma da lì in poi Busto cresce, pareggia e sorpassa. I lampi di Olivotto e Bosetti apparecchiano il finale, servito da Poutler dopo un ace di Sorokaite (25-21).

La vittoria nel primo parziale lancia la Uyba anche nel secondo con Mingardi e Gray a comandare il gioco. Il tempo di toccare il +5, poi Firenze piazza un parziale di 1-5 per il 13-12. Sono minuti equilibrati ma poi Busto torna a +3 con super Gray e da lì in avanti la strada è in discesa con Mingardi a firmare il 25-20.

Il terzo set si apre con Stevanovic formidabile a muro e con Mingardi sicura in attacco. Presto le Farfalle salgono a +5 (10-5, 12-7) ma Knollema reagisce e riporta le sue a contatto. Il timeout di Musso è utile, Mingardi scalda di nuovo il braccio e avanza ma Belien non ci sta (18-17). Ungureanu si unisce a Camilla e questa volta le ospiti regalano qualche punto pesante: il trio Stevanovic-Poulter-Gray capisce l’antifona e mette a terra i palloni del 25-20.