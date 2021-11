Contro la violenza sulle donne in campo le consigliere di Alleanza per Casale Litta

Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne il Gruppo Consiliare Alleanza per Casale Litta, sensibile al tema della violenza di genere e in particolare quella sulle donne, ha promosso una propria campagna per evidenziare in modo marcato quanto nel nostro paese ma anche nel mondo le donne subiscono abusi, violenza e soprusi di ogni genere.

La campagna è promossa dalla capogruppo Katia Cenci e dalla consigliera Maria De Rosa.

“ I dati dei femminicidi e delle violenze faticano a scendere. Codice Rosso e altre misure risultano essere solo dei palliativi. E’ necessario un intervento strutturale, un approccio culturale e sociale del problema coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini, e partendo già dalle scuole elementari – ha dichiarato Katia Cenci Capogruppo Comunale di Casale Litta”

“La violenza domestica è tra le violenze la più subdola in quanto resta a lungo nascosta all’interno del nucleo familiare e quando emerge nella maggior parte dei casi finisce in modo tragico e drammatico – ha dichiarato Maria De Rosa Consigliere Comunale di Casale Litta.”