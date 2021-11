Dopo la vittoria a Ravenna la Futura ospita Marsala e non si vuole fermare

Settimana ricca per la Futura Volley Giovani che mercoledì sera a Ravenna è tornata a rimpolpare la propria classifica: le Cocche hanno superato in trasferta la Olimpia Teodora per 2-3 guadagnando due punti importanti ma ora si apprestano a tornare in campo per affrontare la Sigel Marsala al PalaBorsani.

Il match è previsto domenica 21 alle ore 17 e sulla carta ha un pronostico apertissimo: le due squadre sono separate in classifica da un solo punto, 11 per le siciliane e 10 per le biancorosse, con Busto che però ha disputato una gara in meno delle avversarie. La voglia di vincere messa in mostra a Ravenna è un buon viatico per la formazione di Lucchini che nella circostanza ha avuto 23 punti da Bici ben affiancata da Angelina (18) e Lualdi (14) anche se i palloni decisivi del tie-break sono stati messi a terra dalle varie Biganzoli, Bassi e Sartori.

A rendere più interessante la sfida anche la (relativamente) lunga tradizione di incontri diretti: quella di Castellanza sarà la quinta partita tra Futura e Sigel con situazione in perfetto equilibrio, due vittorie per parte. Due le ex di turno con Aurora Pistolesi oggi tra i punti di forza dell’attacco siciliano e con Ilaria Demichelis oggi in biancorosso e l’anno scorso in regia a Marsala.

Coach Matteo Lucchini presenta così l’incontro: «Un altro test importante per dimostrare che abbiamo le energie mentali già sfruttate per vincere a Ravenna; le forze fisiche sono mancate un po’, visti gli ultimi problemi fisici di alcune giocatrici, ma sono convinto che troveremo la chiave giusta per poter raggiungere la vittoria con Marsala. Il nostro obiettivo è riprendere la corsa in campionato; detto ciò vogliamo innanzitutto far bene davanti al nostro pubblico e siamo assolutamente convinti e carichi».