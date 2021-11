La Whirlpool di Cassinetta piange Alessio Primiceri, l’addio dei colleghi: “Sarai per sempre il nostro amico”

Alessio Primiceri non ce l’ha fatta. Una grave malattia se l’è portato via giovedì 11 novembre all’età di 43 anni. Alessio aveva lavorato per 20 anni alla Whirlpool di Cassinetta, dove per i suoi colleghi era diventato l’amico capace ogni giorno di portare il buon umore con le sue battute e il suo sorriso irresistibile.

«Sei stato il nostro Alessio Primi – lo ricordano i lavoratori dello stabilimento – fino alla fine, nel lottare con tanta forza e caparbietà contro questa maledetta malattia. Sei sempre stato una persona pronta allo scherzo, grande amico, ma soprattutto una persona che nella sua semplicità è riuscita a lasciare un bellissimo ricordo, ci mancheranno le tue discussioni di calcio per la tua amata Inter. Dopo questa triste notizia le nostre vite sono cambiate, sarai per sempre il nostro amico, il nostro collega di lavoro ed una parte di te sarà sempre con noi».

«Avremmo voluto festeggiare con te, Ale, i tuoi 20 anni di lavoro in Whirlpool e non piangere per la tua scomparsa – scrivono i suoi colleghi -, sappi però che sarai sempre con noi durante il meeting mattutino delle ore 7,55 e per il resto della nostra giornata. Sentite condoglianze e un grande affettuoso abbraccio a tutti i tuoi cari».

I funerali si terranno sabato 13 novembre alle 15,30 nella chiesa di piazza San Martino a Ispra.