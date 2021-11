Laboratori creativi alla Fiera del recupero e del riciclo di Luvinate

Un vera “Fiera del Recupero e del Riciclo”, aperto a famiglie e cittadini, con laboratori pratici per la sistemazione di bici, libri, stoffe e tanto altro. È questo il grande evento in programma sabato 27 novembre 2021 presso il Parco del Sorriso a Luvinate a cura dei bambini e delle insegnanti della Scuola Primaria di Luvinate (IC Campo dei Fiori), con la collaborazione della locale Associazione Genitori e di Legambiente Varese.

L’evento si inserisce nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti SERR e rappresenta l’ennesimo tassello di qualità della scuola Pedotti di Luvinate, da tempo scuola certificata “Green School”

Saranno predisposte diverse postazioni dove chiunque potrà osservare, apprendere tecniche innovative e addirittura sperimentare alcune attività laboratoriali. Queste le proposte:

• bookcrossing: sarà installata presso il Parco una “casetta” per i libri dove chiunque potrà prendere o lasciare: i libri fanno parte della biblioteca scolastica che gli alunni mettono a disposizione della comunità;

• sartoria creativa: alcuni volontari e gli alunni mostreranno come si possono riutilizzare vecchi vestiti e tessuti per realizzare nuovi manufatti, senza per forza buttarli o cestinarli, valorizzando così attività di riciclo e di riuso;

• giochi di una volta: in collaborazione con Legambiente saranno messi a disposizione giochi di un tempo (tiro al bersaglio, piste, bowling…) costruiti con materiale di recupero, come il legno, sughero, tappi di plastica, elastici. I bambini, ma anche gli adulti potranno giocare per tutta la durata della manifestazione

• rigenerazione PC: alcuni volontari e gli alunni mostreranno come da parti funzionanti di pc rotti, si possa realizzare nuovi dispositivi (realizzazione di un plotter).

• ciclofficina: alcuni volontari e gli alunni saranno a disposizione per riparare “in presenza” biciclette, gomme, freni…

• pranzo con gli avanzi: alcuni volontari e gli alunni realizzeranno semplici ricette con ingredienti rimasti da altri piatti

• realizzazione di oggetti con materiale di recupero: alcuni volontari e gli alunni metteranno a disposizione materiale di recupero, di varia provenienza, dando spunti per creare oggetti diversi.

• l’aggiustatutto: un volontario e amico della Pedotti mostrerà come sia possibile aggiustare piccoli oggetti, invece di cestinare tutto ciò che non funziona, come imposto dal consumismo odierno.