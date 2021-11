L’accoltellamento di Germignaga, i vaccini per gli over18 e la scuola al freddo nel podcast del 30 novembre

Le principali notizie di martedì 30 novembre

Un uomo di 55 anni, dipendente di un supermercato di Germignaga, è stato ferito con una coltellata nel corso di una aggressione avvenuta nell’area esterna dello stesso punto vendita. La ferita da arma da taglio non è per fortuna profonda e l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Luino. Il dipendente è stato oggetto di una vera e propria aggressione da parte di tre persone. Uno lo ha ferito a una gamba con una lama, gli altri lo hanno colpito con pugni, spinte e – pare – un bastone. Il terzetto poi si è allontanato senza lasciare tracce.

Si sono aperte le prenotazioni per la dose booster per tutti i maggiorenni. La terza dose verrà somministrata quando saranno trascorsi almeno 150 giorni dal secondo richiamo.

Intanto sono cambiate le regole per le quarantene nelle scuole. Dati l’aumento esponenziale di casi e le difficoltà al tracciamento con i tamponi a 0 e 5 giorni, il Ministero della Salute ha disposto la sospensione del nuovo protocollo. Basterà un solo caso positivo per attivare la didattica a distanza per tutta la classe.

Chiuse le scuole primaria Manzoni e dell’infanzia Munari a Cardano al Campo dopo la segnalazione di 45 positivi: Ats Insubria ha disposto la sospensione dell’attività da mercoledì 1 dicembre fino al 14.

È stato condannato a 10 anni e 8 mesi dal tribunale di Busto Arsizio Teofilo Apollinar Melendez Galarza, il peruviano che nel 2010 ha confessato l’omicidio della 24enne connazionale Marilu Flores Gallardo, uccisa nel 2006 per strangolamento al culmine di una lite. I due si erano lasciati da poco e la donna era andata ad un appuntamento a casa dell’uomo per ricucire il rapporto.L’uomo aveva poi nascosto il cadavere all’interno di una valigia, a sua volta riposta in un cunicolo della fognatura di Olgiate Olona. Il pm Francesca Parola aveva chiesto 14 anni di reclusione.

Caloriferi spenti e aule fredde all’istituto superiore Daverio Casula di Varese. Gli studenti si sono rifiutati di entrare in classe richiamando l’attenzione sul problema che si protrae da alcunu giorni e coinvolge anche gli studenti del serale. Anche la dirigente Pizzato conferma la situaizone inaccettabile all’interno dell’istituto. Il consigliere provinbciale con delega all’istruzione Mattian Premazzi ha spiegato che si è trattato di un guasto all’attenzione dei tecnici.

Si sono svolti nella chiesa parrocchgiale di Giubiano a Varese i funerali di Teresa Lampugnani Cartabia, madre del ministro della Giustizia Marta. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Davide Galimberti, il prefetto Dario Caputo, il questore Michele Morelli, il comandante della legione Carabinieri Lombardia Andrea Taurelli Salimbeni, il comandante provinciale dei Carabinieri Gianluca Piasentin, il comandante della Guardia di finanza di Varese Crescenzo Sciaraffa, il procuratore della Repubblica Daniela Borgonovo.

