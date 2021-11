L’addio a Castiglioni, il ritorno di Seba e i bus elettrici nel podcast dell’ 11 novembre

Le principali notizie di giovedì 11 novembre

Oltre 30 incontri in programma e più di 80 relatori: giovedì 11 è ripartito – dopo la pandemia – Glocal, il festival di giornalismo digitale di Varese che quest’anno è alla sua decima edizione.

Organizzato da Varesenews, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e ANSO e con il supporto della Camera di Commercio di Varese e molte realtà del territorio, Glocal 2021 vede incontri in presenza tra la camera di Commercio, il salone Estense ed altre realtà e viene trasmesso anche in streaming: tra i principali eventi della prima giornata c’è stato anche il collegamento con Gianni Riotta dagli stati uniti.

Le tante proposte del programma si trovano sul sito www.festivalglocal.it

Sono raddoppiati in 15 giorni i casi di positività in provincia di Varese. Rispetto allo scorso 28 ottobre quando si contavano 245 casi, nell’ultimo bollettino fornito da Ats Insubria i contagi rilevati sono stati 531 e l’incidenza per 100.000 abitanti ha superato il limite di guardia dei 50 casi, arrivando a 59,49.

La situazione è frutto anche di un aumento di tamponi eseguiti: dallo scorso 5 novembre sono stati fatti quasi 51.900 tamponi contro i quasi 41.900 della settimana precedente. Il tasso di positività sul totale dei test fatti è dell’1,9% e attualmente nel Varesotto ci sono 979 contagiati.

Ha il sapore di una storia a lieto fine la vicenda che teneva le comunità di Legnano e Verbania col fiato sospeso per uno sportivo di 29 anni sparito da giorni.

Affaticato, ma in buone condizioni Sebastiano Bianchi è tornato a casa dai suoi parenti, forse anche dopo aver visto l’appello diramato dai suoi stessi compagni di squadra mercoledì sera a Chi l’ha visto? che seguiva di poche ore il post sui social del fratello che parlava di una seconda auto vista poco prima della sparizione nei pressi dell’auto di Seba ritrovata di Villa Taranto, a Pallanza. Per il fratello “E’ un miracolo” ma ora i famigliari chiedono, giustamente la privacy

Si è spento all’età di 80 anni Gianfranco Castiglioni, una delle figure imprenditoriali più note a Varese degli ultimi decenni, protagonista di alcune esperienze importanti e famose.

Due le imprese più note al grande pubblico, entrambe legate al mondo dello sport. Prima il motociclismo ai massimi livelli: furono infatti lui e il fratello Claudio a rifare grande la Varese delle due ruote, portando il marchio di famiglia Cagiva sui palcoscenici internazionali. Terminata quella stagione, Gianfranco aprì quella da proprietario della Pallacanestro Varese. Castiglioni rilevò la proprietà della squadra dalla famiglia Bulgheroni nel 2000 e la mantenne per un decennio.

Nella giornata di giovedì molti varesini hanno senz’altro notato un autobus molto diverso da quelli ordinari impiegati in città. Si tratta infatti di un autobus completamente elettrico di fabbricazione turca e importato in Italia – dov’è giunto solo da pochissimi giorni, per i test del caso con le varie compagnie di trasporto – dalla Mauri Bus System, storica azienda brianzola. Per l’intera giornata, il bus sta ha effettuato una simulazione di esercizio, seguendo un mezzo impiegato sulla linea N, che svolge il percorso da Belforte sino a Schiranna, ovviamente attraverso il centro città: un tracciato che presenta anche un significativo dislivello altimetrico, fondamentale per testare il motore nel modo migliore possibile. A bordo, oltre ai tecnici di Otokar e al personale di Autolinee Varesine, è stata inserita anche una zavorra per simulare il carico dei passeggeri

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify