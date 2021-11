Laureati i primi 13 Tecnici Radiologi presso l’Università dell’Insubria

Riceviamo me pubblichiamo la notizia della laurea di 13 Tecnici Radiologi formati all’Università dell’Insubri. Chi sono e cosa fanno in questo articolo di Dr. Roberto Di Bella – Componente del Direttivo Ordine TSRM-PSTRP di Varese

Si sono laureati nella sessione che si è tenuta l’8 e il 9 novembre scorsi, i primi 13 Tecnici Radiologi formati all’Università dell’Insubria durante il periodo pandemico.

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è l’operatore sanitario abilitato a svolgere, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza

magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.

Le prestazioni che contemplano l’utilizzo di radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico e terapeutico sono eseguite da questa figura professionale, iscritta ad un albo professionale afferente all’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione.

In questo momento pandemico, il tecnico radiologo è coinvolto, al pari di altri, a eseguire indagini radiologiche con finalità diagnostiche e controllo nel tempo della patologia, in special modo attraverso la radiografia del torace (che sia essa eseguita in ambienti radiologici specifici o a letto del paziente) e la Tomografia Computerizzata toracica ad alta risoluzione.

Non è un caso che la sessione di laurea sia stata espletata L’8 novembre, anniversario della scoperta delle radiazioni X da parte di Roentgen nel 1895, data nella quale si celebra la Giornata mondiale della radiologia.

È un’occasione per mettere in risalto il ruolo della radiologia nel migliorare la cura della persona assistita, evidenziando l’importanza dei professionisti di area radiologica all’interno del contesto sanitario: componenti insostituibili di un team complesso, impegnati nel mantenimento di standard educativi e professionali elevati.

Quest’anno, la commemorazione intendeva porre l’accento sulla persona oltre l’immagine. “Persona” da intendersi sia come paziente che si affida al Tecnico sanitario di radiologia medica, come il professionista che agisce dietro e oltre la macchina.

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è responsabile della persona assistita negli atti tecnico-radiologici aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia. Egli riveste una duplice funzione di cura nei confronti di coloro che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale, perché li accompagna nel percorso diagnostico e terapeutico e si accerta, con l’ottimizzazione della dose radiante delle metodiche radiologiche e della loro sicurezza.



Il suo ruolo richiede flessibilità, competenza e aggiornamento continuo, ma anche una profonda umanità. La relazione con la persona assistita, infatti, è parte integrante del percorso di cura, come posto in rilievo anche dal codice deontologico del TSRM.

l’8 novembre in tutto il pianeta è stato celebrata, anche la nostra professione, la sua ricchezza e la sua complessità, che richiede a questo professionista, di coltivare ogni giorno un ampio spettro di qualità personali e professionali.

Accogliere la responsabilità professionale con impegno e gratitudine, senza mai dimenticare di riconoscere al di là dell’immagine, l’importanza della persona assistita e il suo valore, rappresenterà per sempre la sua missione principe.

Dr. Roberto Di Bella

Componente del Direttivo Ordine TSRM-PSTRP di Varese