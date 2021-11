L’Austria annuncia il lockdown generalizzato e da febbraio introdurrà l’obbligo vaccinale

Il governo austriaco annuncia l’inizio di un nuovo lockdown generalizzato in tutto il paese a partire da lunedì. È la necessaria conseguenza dell’esplosione dei numeri sui contagi e la pressione sugli ospedali dovuta anche al fatto, come ha spiegato il cancelliere federale Alexander Schallenberg in conferenza stampa, che “in troppi non hanno dimostrato solidarietà non partecipando alla campagna vaccinale” e anche per questo è stata presa la decisione di introdurre un obbligo generale di vaccinazione dall’1 febbraio 2022.

Il lockdown per tutti si applicherà da lunedì per un massimo di 20 giorni e dal 13 dicembre resteranno restrizioni all’uscita per chi non è vaccinato.

Durante il blocco nazionale è consentito lasciare la propria abitazione solo per i seguenti motivi: guidare per andare al lavoro, coprire i bisogni primari della vita quotidiana, utilizzo dei servizi sanitari, stare all’aria aperta per il relax fisico e mentale.

L’Austria sarà il primo paese europeo ad introdurre la vaccinazione obbligatoria con il virus SarsCov-2 da febbraio.