L’autrice varesina Elisa Castiglioni presenta il suo nuovo romanzo ispirato alla vita del nonno partigiano

Alla libreria Potere ai Bambini di Varese, domenica 28, verrà presentato il nuovo romanzo dell’autrice varesina Elisa Castiglioni, tra le voci più interessante e amate nelle scuole, autrice best seller della letteratura per ragazzi di oggi in Italia.

Un romanzo ispirato a una storia vera, quella del nonno partigiano dell’autrice diventato figura di riferimento della resistenza lombarda. Nel dopoguerra è diventato sindaco di Cardano al Campo.

La storia è ambientata nel 1938 proprio nella provincia di Varese, tra Cardano al Campo, Gallarate, e Varese città e lo si può vedere direttamente dalla copertina del libro: si tratta della piazza. Nasce dagli scritti del nonno partigiano, figura di riferimento della Resistenza lombarda, che si unì al gruppo delle Cinque Giornate e partecipò alla battaglia di San Martino, una delle prime azioni organizzate dalla Resistenza partigiana in Italia. Questo romanzo è anche frutto di anni di ricerche e i luoghi, i fatti, anche molte delle persone che ricorrono nella storia hanno verità storica.

Alla morte di suo nonno, l’autrice ne ha voluto ricostruire la vita, partendo proprio dai suoi diari, e facendo di quella storia locale lo specchio di una storia più ampia. Ha compiuto ogni genere di ricerca e i luoghi, i fatti, anche le persone che ricorrono nella storia hanno verità storica.

All’incontro saranno presenti ANPI di Varese e di Cardano al Campo e saranno coinvolti ragazzi e adulti per scoprire una storia straordinaria che nasce dal vostro territorio

Il LIBRO: 1938, provincia di Varese. Alida ha 14 anni: sguardo limpido, spalle dritte, è fiera di essere una Giovane Italiana, l’orgoglio dell’Italia fascista. Il Duce veglia su tutto, e lei si sente serena, tra l’estate in colonia e le manifestazioni del sabato fascista. Finché il suo equilibrio non comincia a incrinarsi. È l’arrivo delle leggi razziali e il grande mondo inizia a minare quello intimo degli affetti e delle amicizie di Alida: è giusto che la sua amica Miriam non possa più frequentare la scuola? Perché la zia Isabella, così critica verso il Duce, è sparita? E cosa nasconde suo padre? Alida trova a poco a poco le risposte, e la vita la chiama a una scelta: si può andare contro tutto ciò che ti hanno sempre insegnato? Con la profondità e la grazia a cui ci ha abituati, Elisa Castiglioni affronta l’epoca più buia della nostra Storia, nel suo romanzo storico più coinvolgente, ricostruendo la vita quotidiana ai tempi del fascismo

L’autrice: Elisa Castiglioni ha studiato Scrittura e Narrativa negli Stati Uniti dove ha vissuto per otto anni. Ha collaborato con diverse riviste americane. Insegna Lingua e Cultura Italiana presso il centro IES Abroad di Milano. Tiene laboratori di scrittura e si occupa di formazione insegnanti. Con Il Castoro ha pubblicato La Ragazza che legge le nuvole (2012, Premio Cento 2013) Le Stelle Brillano su Roma; Desideria; In Punta di Piedi sull’Orizzonte, Giallo Primula (racconto digitale 2020). La Ragazza con lo Zaino Verde è il suo quinto romanzo. Vive a Varese.