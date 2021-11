A Laveno cioccolata, vin brulè e tanti eventi con l’Associazione Amici del Presepe Sommerso

Cioccalata, vin brulè e tanti eventi per vivere l’atmosfera del Natale. L’Associazione Amici del Presepe Sommerso di Laveno Mombello organizza diverse occasioni di incontro per tutto il periodo festivo in Piazza Caduti del Lavoro, sul lungolago. Sabato 20 novembre si terrà la prosa del tradizionale Presepe Sommerso nelle acque del lago.

Il weekend successivo, la domenica 28 si terrà un pomeriggio in allegria. Domenica 5 dicembre, alle 15, appuntamento in musica a cura del gruppo folkloristico “Sem chi insci’ cui Scusaritt”, con musiche della tradizione.

Mercoledì 8 dicembre, alle 15, “Flauti di lana, zampognari in quartetto”. Domenica 12 dicembre, alle 15, “Piva rock band” con il loro repertorio di musiche natalizie rivisitate in chiave rock tra modernità e tradizione. Domenica 19 dicembre, alle 15, Babbo Natale aspetta grandi e piccini nella sua casa in compagnia dei simpaticissimi “Trampolieri tra le nuvole”.

Venerdì 24 dicembre tradizionale posa del Bambin Gesù, accompagnato in processione al termine della Santa Messa. Domenica 26 dicembre e domenica 2 gennaio sono in programma due pomeriggi in allegria. Giovedì 6 gennaio c’è la Festa dell’Epifania, pomeriggio in compagnia della Filarmonica G.Verdi, aspettando le ore 18 per il Gran Falò della Befana nelle acque del lago.

Il Presepe sommerso sarà visibile fino a venerdì 14 gennaio. La rimozione è prevista per il 15 gennaio. Per informazioni e aggiornamenti sul programma è possibile consultare le pagine dell’Associazione Amici del Presepe Vivente o il sito ufficiale.