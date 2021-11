I lavori in largo Flaiano, la discarica di Cadegliano e la crisi delle materie prime nel podcast del 2 novembre

Le principali notizie di martedì 2 novembre

È slittata di un giorno la chiusura dell’ultimo tratto di via Sant’Imerio, tra le principali vie d’accesso all’autostrada a Varese. A causa del cantiere per i lavori di asfaltatura del ponte del Vivirolo a Giubiano, l’amministrazione ha preferito far slittare l’avvio così da evitare la paralisi del traffico.

Prima ha tentato di dirottare un autobus di linea di Busto Arsizio armato di coltello ed è stato arrestato. Ma la convalida dell’arresto con l’obbligo di dimora non lo ha dissuaso a infrangere nuovamente la legge e a tentare di farsi servire una birra in un bar sempre con un coltello. Gli agenti giunti sul posto lo hanno nuovamente accompagnato min commissariato dove ha continuato con un comportamento aggressivo e pericoloso. Per l’uomo, un 29enne di origine marocchina, si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio.

Un uomo di 76 anni è stato soccorso e recuperato nella tarda serata di lunedì 1° novembre – nella zona tra Nasca e Sarigo, frazioni di Castelveccana, dagli uomini della protezione civile del paese insieme a Vigili del Fuoco e Carabinieri. Era uscito per andare a cercare funghi, ma non aveva fatto rientro a casa. Così era scattato l’allarme. Il “fungiatt” era scivolato in una scarpata e, pur in buone condizioni fisiche, non era riuscito a risalire. Le ricerche condotte anche grazie al segnale del suo telefono cellulare hanno guidato gli uomini del Soccorso Alpino Fluviale dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il 76enne e lo hanno recuperato con una barella. Le condizioni erano buone.

Si è aperto al tribunale di Varese i processo collegato alla discarica abusiva individuata al confine con la Svizzera e sequestrata il 21 gennaio 2020 . I tre reati in origine contestati sono quelli di “discarica abusiva”, “gestione illecita di rifiuti” e “invasione di terreni ed edifici”; nove gli imputati chiamati a risponderne, viene anche contestata la “gestione” dell’area. Oltre al conferimento dei rifiuti, nel fondo venivano custoditi anche diversi animali fra cui 28 suini.

La crisi delle materie prime rallenta la ripresa dell’industria varesina. Secondo l’Ufficio studi dell’Unione degli industriali della provincia di Varese a indebolire la ripresa sono l’andamento dei prezzi e disponibilità delle materie prime, le criticità sui noli marittimi, l’inflazione dei beni energetici e la scarsità dei componenti elettronici. Il calo registrato è in parte fisiologico, legato al trimestre estivo che per sua natura appare meno dinamico, ma risente anche della continuazione della tendenza rialzista dei prezzi delle principali materie prime

