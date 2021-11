I lavori di largo Flaiano ritardati di un giorno: via sant’Imerio chiusa da mercoledì

E’ stata una mattinata difficile per chi è venuto a Varese martedì 2 novembre: e non tanto per gli annunciati lavori per largo Flaiano, che dovevano chiudere la parte terminale di via Sant’Imerio, quanto per la ripresa dei lavori di asfaltatura al ponte del Vivirolo in via Rodari.

Il traffico creato tra viale Belforte e Giubiano ha “sconsigliato” di aprire un’ulteriore fronte di lavori stradali a Bosto, che però sono stati rimandati di un solo giorno: i cantieri verranno infatti aperti mercoledì 3 novembre e via sant’Imerio chiusa a partire da via Limido verso l’entrata dell’autostrada.

COSA SUCCEDE IN VIA SANT’IMERIO

Per quanto riguarda i lavori di asfaltatura in via Rodari, se il loro programma verrà rispettato, entro domani saranno conclusi, riportando quindi la normalità nella zona di entrata alla città da viale Belforte