Lavori sulla A8: chiusi gli svincoli di Cavaria, Solbiate Arno, Castronno e Gazzada Schianno

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 novembre saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Cavaria e di Solbiate Arno, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Cavaria o di Solbiate Arno, a seconda delle chiusure in atto nella notte;

-dalle 21:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 novembre saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Castronno e Lago di Varese Gazzada, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Solbiate Arno, Lago di Varese Gazzada, Buguggiate o Castronno, a seconda delle chiusure in atto nella notte.