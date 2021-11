Lavori sulla rete idrica a Varese: interruzioni previste in zona San Fermo

Al fine di provvedere alla riparazione di una perdita sulla rete idrica di Varese, dalle ore 8 di domani, mercoledì 24, si renderà necessario intervenire lungo via Rovereto all’altezza dell’incrocio con via Pergine.

Per poter effettuare le opere si procederà al sezionamento della rete distributrice della zona; attività che potrebbe comportare la sospensione dell’erogazione idrica o possibili riduzioni delle portate e delle pressioni di esercizio presso le utenze delle vie di seguito elencate, ricomprese del quartiere San Fermo di Varese:

• Via Vetta D’Italia

• Via Landro

• Via Pergine

• Via Pastori

• Via Rovereto

• Via Valmalenco

• Via Del Roccolo

• Via Valsassina

• Via Valsugana

• Via Valcamonica

• Via Valtellina

• Via Monfalcone

• Via Val Gardena

• Via Tarvisio

• Via Della Pace

• Via Val Di Sole

• Via Val Pusteria

• Via Dobbiaco

• Via Presolana

• Via Sette Termini

• Via Monte Cristallo

• Via Abbazia

• Via Isarco

• Via Val Di Non

• Via Brioni

• Via Brennero

• Via Mirabello

• Via Tolminio

• Via Passiria

L’inizio delle attività idrauliche è previsto dalle ore 9:00 e si concluderà entro le ore 17:00 di mercoledì stesso.

Al termine delle attività potranno permanere alcuni fenomeni di opalescenza o intorbidimento dell’acqua; si consiglia pertanto di farla scorrere prima dell’utilizzo.

Il personale di Lereti attuerà tutte le modalità tecniche ed organizzative per limitare il più possibile i disagi arrecati alla viabilità ed alle utenze interessate.