Le avventure di Pierino al mercato di Luino. Lettura-laboratorio in biblioteca a Gavirate

Appuntamento con le letture e i laboratori per i bambini in biblioteca a Gavirate, sabato 20 novembre. Alle 16 spazio alle fiabe con il libro di Piero Chiara “Le avventure di Pierino al mercato di Luino”. Le attrici e gli attori di Teatro Periferico di Cassano Valcuvia ci accompagneranno alla scoperta di strani e divertenti personaggi in un laboratorio creativo-teatrale adatto a bambini dai 6 ai 10 anni.

Per partecipare inviate una mail a bibliotecagavirate@gmail.com. Ci sono 20 posti. Affrettatevi!

La prenotazione è obbligatoria. Green Pass obbligatorio per i maggiori di 12 anni.

info: biblioteca comunale 0332748278 – bibliotecagavirate@gmail.com