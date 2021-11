Le celebrazioni del 4 Novembre: anche la provincia di Varese rende omaggio al Milite Ignoto

Quest’anno le celebrazioni del 4 Novembre, festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, in tutta Italia e in molti comuni del Varesotto saranno dedicate alla memoria del Milite ignoto. Il 4 novembre 2021 ricorre infatti il centenario della tumulazione della salma di un soldato senza nome nella tomba dell’Altare della Patria, gesto altamente simbolico con cui l’Italia volle ricordare dopo la tragedia della Prima guerra mondiale, tutti i caduti in guerra.

Diverse amministrazioni comunali del Varesotto hanno scelto di compiere un atto simbolico in occasione del centenario di quella cerimonia che commosse il Paese e che viene identificata come forte momento di costruzione dell’identità nazionale.

Ecco le iniziative più significative in programma in provincia di Varese. Dal momento che il 4 novembre è giovedì molti Comuni hanno scelto di spostare le celebrazioni nel fine settimana per favorire una più ampia partecipazione.

BREBBIA – Cerimonia alle 10,30 di giovedì 4 novembre con la tradizionale deposizione della corona d’allora e i saluti istituzionali.- Il programma

CARONNO PERTUSELLA – I festeggiamenti pubblici per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate si terranno domenica 7 novembre. La giornata prende il via con l’alzabandiera alla Baita degli Alpini di via Pola – Leggi

CISLAGO – Giovedì 4 novembre la prima festa nazionale presieduta dalla neo-amministrazione Calegari vedrà protagonista anche il sindaco dei bambini. Appuntamento alle 10,15 in Municipio – Il programma

Celebrazioni del 4 Novembre anticipate a Cardano al Campo, dove la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si è svolta lunedì 1° novembre

CUNARDO – L’Amministrazione comunale ha celebrato la ricorrenza lunedì 1° novembre, presentando un percorso divulgativo che interessa le strade del paese con i nomi legati agli accadimenti bellici dal 1915 al 1918. Il Comune ha anche deliberato la concessione della cittadinanza onoraria al Milite ignoto. L’articolo

CUVIO – Dopo la pausa forzata dell’anno scorso a causa della pandemia, anche Cuvio ritorna a celebrare la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Lo farà giovedì 4 novembre con una cerimonia che avrà inizio alle 10,30 con il ritrovo delle autorità presso il monumento ai caduti, in piazza IV Novembre – Il programma

GALLARATE – Giovedì 4 novembre è prevista una mattinata di celebrazioni anche nel rione di Cedrate. Nel quartiere gallaratese un tempo la data dell’unità nazionale e delle forze armate era molto sentita, celebrata anche con un corteo. E anche oggi viene onorata con l’omaggio a targhe e monumenti – Leggi

GEMONIO – In occasione dell’ultimo Consiglio comunale, prossimo alle celebrazioni del 4 Novembre, l’Amministrazione ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite ignoto. Lo ha deciso il consiglio comunale all’unanimità: i capigruppo di maggioranza e minoranza hanno letto un messaggio congiunto alla presenza di una rappresentanza degli Alpini – Leggi l’articolo

GERENZANO – La Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si svolgerà domenica 7 novembre. Ritrovo in Municipio alle 10,15 con le autorità cittadine, il Corpo musicale S. Cecilia e la cittadinanza – Leggi

MALNATE – Domenica 7 novembre a Malnate le celebrazioni prenderanno il via alle 8,45 con l’omaggio al Bollettino della Vittoria in via Matteotti – Leggi

ORIGGIO – Si terranno domenica 7 novembre le celebrazioni per il 4 novembre. Appuntamento alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata per la messa. Al termine partirà il corteo delle autorità cittadine – Il programma

PORTO CERESIO – Le celebrazioni si svolgeranno giovedì 4 novembre con inizio alle 9,45. Ritrovo in piazza della chiesa per la messa, cui seguirà l’omaggio al monumento dei Caduti – Leggi

SARONNO – Le celebrazioni si svolgeranno giovedì 4 novembre. Il ritrovo è fissato per le 10 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli – Leggi

TRADATE – A Tradate, dove il Consiglio comunale ha deliberato la cittadinanza onoraria per il Milite ignoto, sono previsti due giorni di celebrazioni, il 4 e 7 novembre, e la mostra “La Grande guerra passa da Tradate”, visitabile dal 7 al 13 novembre – Leggi

UBOLDO – Domenica 7 novembre le celebrazioni si aprono alle 9 con la messa nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in via don Carozzi 2. Seguirà il corteo a cui parteciperanno le autorità cittadine, le associazioni uboldesi e la cittadinanza – Leggi

VARESE – Il Comune di Varese e le Associazioni combattentistiche d’arma e partigiane celebreranno la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, con una cerimonia che si terrà giovedì 4 novembre alle 10,30 in piazza San Vittore e all’Arco Mera. Il programma

VARESE – Dalle 18 del 3 novembre fino alle 7 di giovedì 4 novembre, si terrà l’annuale veglia degli Alpini in onore dei caduti in Piazza Repubblica. Alle 18 l’alzabandiera al monumento dei Caduti – Leggi