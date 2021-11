Le opportunità della tecnologia ARBURG Plastic Freeforming: se ne parla a Saronno il 25 novembre

Sarà un incontro dedicato alle imprese interessate alla realizzazione di prototipi e alle aziende che lavorano nel settore plastico quello che si terrà giovedì 25 novembre all’Office Station di Saronno nella sede di Faberlab, l’hub di prototipazione industriale di Confartigianato Imprese Varese.

Proprio negli spazi nella sede dell’hub di via Ferrari 21 le aziende potranno visionare da vicino la ARBURG Freeformer, una stampante 3D unica nel suo genere che, in Italia, è in dotazione a soli quattro centri, tre dei quali universitari.

Faberlab ha infatti avviato con ARBURG, il colosso tedesco con sede centrale a Lossburg leader mondiale di presse ad iniezione di alta qualità per la lavorazione di materie plastiche, un percorso di collaborazione a supporto di tutte le imprese interessate alla realizzazione di prototipi.

“La stampa 3D Droplet: le opportunità della tecnologia ARBURG Plastic Freeforming (APF) nell’industria manifatturiera” il titolo dell’incontro del 25 novembre, il secondo di tre eventi del ciclo “Faberlab Meeting”, iniziato lo scorso 17 novembre con un incontro sul sistema di proprietà industriale ed intellettuale (qui l’articolo).

Sarà una tavola rotonda tecnico-pratica durante la quale il responsabile Faberlab Davide Baldi, insieme alla collega Ilaria Restelli e a Ivan Panfiglio (Sale Area Manager ARBURG srl) illustreranno il processo brevettato per la produzione additiva industriale – l’ARBURG Plastic Freeforming, appunto – con il quale il gigante tedesco ha reinterpretato la lavorazione delle materie plastiche.

L’incontro si terrà dalle 18 alle 20 nella sede di Faberlab (Office Station – via Ferrari 21, Saronno – Sala lounge, terzo piano, scala C).

GRANULATI STANDARD QUALIFICATI

Quello della stampante 3D è un nuovo modo per produrre pezzi singoli o in serie, con materiali che verranno impiegati per il prodotto definitivo, che Faberlab illustrerà ai partecipanti con casi pratici, la possibilità confrontarsi e porre domande.

“Sulla base di un sistema aperto messo a punto da ARBURG per la realizzazione di componenti tecnici funzionali secondo processo additivo, il freeformer produce in modo efficiente e flessibile direttamente da dati 3D Cad, utilizzando granulati standard qualificati e stratificando piccole gocce di materiale plastico – dichiarano dall’azienda – Un modo nuovo per produrre pezzi singoli o in piccole serie in modo nuovo, e con il materiale che verrà impiegato per il prodotto definitivo. Il motivo è presto detto: con il freeformer è, infatti, possibile lavorare granulati standard in modo flessibile, senza che sia necessario utilizzare materiali preconfezionati come resine, polveri o matasse. Il freeformer è inoltre dotato di serie di più unità di scarico per produrre pezzi in materiali diversi, tra cui anche il materiale rigido/morbido resistente alle sollecitazioni, e con varie combinazioni di colore. I vantaggi saranno subito chiari: varietà di materiali, impiego di materiali originali, lavorazione di compound specifici, combinazioni di materiali e colori, processo a emissione zero e senza residui, elevata qualità dei pezzi”.

I SETTORI PIÙ APPLICAZIONE

“I campi di applicazione sono i più svariati – continua l’azienda -, ma è nei settori plastica, elettromedicale, cosmesi, elettronico e automotive che l’impiego di materiale ad hoc certificato è in genere più richiesto. L’incontro di giovedì 25 novembre affronterà tutti questi temi, metterà nelle mani degli imprenditori le applicazioni pratiche e, non ultimo, illustrerà il ruolo di Faberlab che, con la ARBURG Freeformer è in grado di produrre, ma anche di offrire una consulenza qualificata e mirata per ogni singola impresa”.