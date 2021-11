Le pagelle del Varese: decisivo il tocco di braccio di Di Renzo, la difesa dà segni di solidità

Il Varese esce sconfitto da Tortona, piegato 1-0 dal calcio di rigore realizzato da Manasiev per fallo di mano di Di Renzo in barriera. Sono pochi i biancorossi però che oggi si sono alzati sopra la sufficienza e chi è entrato non è riuscito a dare qualcosa in più.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Praticamente inoperoso anche questa domenica. Come ricorda mister Rossi oggi ha subito il terzo gol in quattro gare, tutti su rigore

MAPELLI 6,5: Difesa che regge bene contro uno degli attacchi più prolifici della categoria

MONTICONE 6,5: Comanda la retroguardia con personalità e non soffre la fisicità di Diallo prima e la velocità di Romairone poi

PARPINEL 6,5: Preciso e puntuale come sempre, mister Rossi lo toglie per cercare di vincere la gara

Minaj 5,5: Qualche spunto ma troppo poco. Il tiro debole e senza mira dai 20 metri è il simbolo della sua prestazione

FOSCHIANI 6,5: Attento dietro, presente anche in fase offensiva dove in un paio di occasioni scende con buon costrutto

Aiolfi 5,5: Nei pochi minuti giocati ha la palla per pareggiare ma la calcia sopra la traversa da due passi

CANTATORE 6: Gara tosta e di sacrificio, se si fa vedere anche con un paio di incursioni che però non conclude

Pastore 6: Tra quelli entrati dalla panchina è senza dubbio quello che ci mette più voglia, ma la troppa carica lo spinge a commettere il fallo che porta al rigore.

D’ORAZIO 6: Primo tempo ordinato, va vicino al gol con un destro rasoterra che sfiora il palo. Deve lasciare la gara per un problema fisico

Premoli 5,5: Oggi parte da centrocampista centrale ma fa giusto il compitino. Sembra più a suo agio in difesa

TOSI 6: Altra prestazione positiva per il giovane esterno mancino. Se riuscisse a migliorare la mira sui cross…

PIRACCINI 6: Buona presenza tra centrocampo e attacco, ma oggi non riesce a concretizzare le sue giocate. Ci prova con un destro volante ma Teti para

MAMAH 6: Meno brillante del solito, anche perché gioca con il naso sanguinante per una botta rimediata nel primo tempo. Riesce comunque a essere pericoloso ma Teti dice di “no” anche a lui

Disabato 5,5: Entra in un momento delicato della gara ma non riesce a dare ordine e fatica a trovare la giusta posizione

DI RENZO 5,5: Buona prestazione generale, su di lui pesa l’occasione che decide la gara. Salta con il braccio colpevolmente troppo alto in barriere: rigore e rosso per doppia ammonizione.