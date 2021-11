Le pagelle del Varese: gol di Foschiani e Mamah ma Trombini ci mette la firma

Il Varese vince 2-0 a Bra al termine di una gara combattuta e tirata. Decidono le reti di Foschiani e Mamah, ancora a segno, ma la difesa concede pochissimo e quando non ci arrivano i tre della retroguardia ci pensa Trombini a sbarrare la strada.

LE PAGELLE

TROMBINI 7: Sempre attento, quando la difesa non ci arriva sfodera un doppio intervento che salva il risultato

MAPELLI 7: Sempre puntuale, ci mette il fisico e l’intelligenza tattica

MONTICONE 7: Un buco dopo pochi secondi, poi fa la lotta con Alfiero e ne esce vincitore

PARPINEL 7: Sempre attento, non sbaglia un intervento e quando c’è da spazzare lo fa senza remore

FOSCHIANI 6,5: Una gara attenta, un gol fortunoso ma veramente molto importante

DISABATO 7: Primo tempo di sofferenza, nella ripresa mette in campo tutta la sua classe per gestire palloni che scottavano

D’ORAZIO 6: La grinta di sicuro non manca, a volte poteva gestire con maggior testa alcune azioni

Premoli 6: Dentro per metterci il fisico, lo fa con dedizione

A. BAGGIO 6,5: Gara da ex che lo vede protagonista più in difesa che in fase di spinta. Sbaglia poco e si conferma elemento su cui contare

PIRACCINI 6,5: Tante giocate di spessore, compreso il lancio che apre il campo a Mamah per il 2-0

Cantatore 6,5: Si mangia un gol che ha quasi del clamoroso, ma rimane un neo all’interno di una prestazione più che positiva

MAMAH 7: Sempre più punto di riferimento per la squadra. Segna ancora, ma è la prestazione generosa che gli fa meritare il voto

Pastore 6: Dentro nel finale, gestisce bene un paio di palloni anche in zona bandierina per tenere il Bra lontano dalla porta

DI RENZO 6: Tante belle giocate, manca però quella decisiva. La prestazione è però incoraggiante

Minaj 6: Spacca la difesa sbilanciata del Bra con un paio di accelerazioni ma serviva più lucidità per gestire meglio alcuni palloni