Le pagelle del Varese: Minaj segna ma non chiude, Mamah fondamentale e Trombini dice “no”

Il Varese vince 1-0 contro il Sestri Levante, infila la seconda vittoria interna di fila e conquista altri tre punti importanti. Determinanti il gol di Minaj e il rigore parato da Trombini ma a tirare il carretto sono il centrocampo con Disabato, Cantatore e la forza di Mamah in attacco.

LE PAGELLE

TROMBINI 7: Fondamentale per il rigore parato ma sempre attento anche su qualche palla sporca che passa dalle sue parti

PREMOLI 6,5: Tornato nei tre di difesa, è autore di una gara puntuale. Finisce in fascia

MONTICONE 6,5: Sempre preciso, sempre sul pezzo. Da regista della difesa porta a casa il secondo clean sheet consecutivo in casa

MAPELLI 6,5: Gara di grande spessore e attenzione. Inizia nell’inusuale posizione di centrosinistra ma non sempre non cambiargli nulla

FOSCHIANI 6: Bene nel primo tempo, quando ha spazi e voglia per attaccare. Nella ripresa butta via un paio di palloni che potevano essere gestiti meglio

L. Baggio 6: Dentro per dare sostanza, ci mette voglia e faccia giuste

DISABATO 6,5: Nel primo tempo fa girare la squadra a meraviglia, più in versione mediano nella ripresa. È suo il lancio che manda in rete Minaj

CANTATORE 6,5: Altra prestazione di grande sostanza per il centrocampista che ci dà qualità e quantità

D’Orazio 6: Si mette in mezzo al campo a “fare legna”. Pochi fronzoli e tanta polpa

PIRACCINI 6,5: Nel ruolo di trequartista dà i tempi all’attacco e fa il lavoro sporco in copertura

Pastore 6: Anche lui entra con la voglia di dare un contributo positivo

A. BAGGIO 6: Prima da titolare, a sinistra, gioca una gara accorta anche se nel finale le energie calano bruscamente

MINAJ 6: Un gol importante ma anche un’occasione sprecata nella ripresa che poteva chiudere i conti in anticipo

Parpinel 6: Si mette dietro nel finale. Un intervento determinante con tempo e solita forza

MAMAH 7: L’attaccante nigeriano del 1998 è dappertutto. Recupera palloni a centrocampo e si fa vedere anche da prima punta. Non si ferma mai e nel finale è lui a tenere palla sulla bandierina