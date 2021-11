Le pagelle del Varese: Di Renzo ne fa due, Mamah inarrestabile

Voti alti per il Varese, che batte 4-2 la Sanremese e aggancia proprio i liguri al quinto posto. Una gara interpretata ottimamente dai biancorossi, che sfruttano le doppiette di Di Renzo e Mamah, che ci mette anche tanto altro, ma somma le ottime prestazioni anche della difesa e dei centrocampisti. Anche Tosi, chiamato a giocare nel prepartita, risponde “presente” regalando anche un assist.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Una bella parata, un’uscita così così – anche se forse viziata da un fallo – sul primo gol della Sanremese

MAPELLI 7: Non sbaglia un intervento, sempre preciso e sicuro contro avversari di gran spessore

MONTICONE 6,5: La difesa continua a essere ben registrata e lui ci mette buona parte del merito

PARPINEL 6,5: Altra prestazione di forza e concentrazione per il giovane difensore

FOSCHIANI 6,5: Sulla fascia destra ormai non ci sono dubbi, lui è il titolare e anche oggi lo conferma

Battistella s.v: Dentro nel finale, gestisce bene un paio di palloni

PREMOLI 7: Da mediano corre tanto e chiude tutti i buchi. Un paio di recuperi hanno anche grande importanza

D’ORAZIO 7: Prestazione non appariscente ma molto positiva. Fa tutto senza farsi notare, ma bene

TOSI 6,5: Schierato per l’infortunio nel riscaldamento ad Ale Baggio, gioca bene e fa anche l’assist per il primo gol di Mamah

PIRACCINI 7: Mai un tocco di palla in più, sempre una scelta giusta. Sempre più importante in questo Varese

Pastore 6,5: Un finale di sacrificio per tenere lontano il pallone dalla propria area.

MAMAH 8: Un assist per Di Renzo dopo un’azione travolgente, due gol e tantissima sostanza

DI RENZO 7: Una doppietta che lo ripaga di qualche boccone amaro di troppo in passato

Minaj 6: Un paio di strappi per dare fastidio ma entra con la testa giusta di dare una mano alla squadra