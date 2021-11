Le pagelle della Pro Patria: attacco senza guizzi, Boffelli e Bertoni festeggiano 100 presenze in biancoblu

Il pareggio a reti bianche tra Pro Patria e Seregno interrompe la striscia di sconfitte consecutive (per fortuna iniziata e conclusasi a 2) e dopo oltre un mese segna una nuova clean sheet per i Tigrotti di Prina. Anche in quel caso, lo scorso 17 ottobre, il tabellino recitava 0 a 0 anche se va sottolineato che l’avversario era di ben altro spessore, ovvero la corazzata Sudtirol di Javorcic.

Galleria fotografica Pro Patria - Seregno 20.11.2021 4 di 35

Ad ogni modo quella di ieri per i tigrotti è stata ad ogni modo una solida partita in difesa, sempre sull’attenti, ma senza nessun guizzo nell’area degli ospiti. I bustocchi, forse memori della beffa all’ultimo minuto contro il Fiorenzuola, hanno preferito non sbilanciarsi per paura di incassare la terza sconfitta nella terza settimana di ottobre.

Caprile 6+: In partite spente il pericolo può essere quello di farsi sorprendere dagli episodi ma lui fa buona guardia. Nel secondo tempo si scontra con un Borghese provocatore e si fa ammonire

Molinari 6-: Un colpo di testa ad inizio ripresa illude i 500 spettatori presenti allo Speroni che forse la partita non è da elettrocardiogramma piatto. Era diffidato e viene ammonito, salterà la trasferta di domenica prossima -. Giallo che gli costa lo 0,25 in meno (sappiamo che sopravvivrà a questo nostro maltorto)

Boffelli 6,5: Delle 100 partite vissute in quel di Busto sicuramente non la più memorabile ma a livello individuale gioca una gara sicura, con anche due buoni anticipi al centro dell’area

Sportelli 6: Dei tre dietro è quello che cerca maggiormente l’anticipo sugli attaccanti. Ci mette nel suo per incrementare il record di falli fatti ma nessuno dei suoi interventi è sanzionabile col cartellino

Colombo 6: Al posto dello squalificato Pierozzi gioca una partita senza sbavature ma con poche idee concrete nella metacampo avversario

Brignoli 6-: Schierato da Prina mezzala sinistra si sacrifica, lotta, prende qualche fallo ma non brilla negli inserimenti. Spara alto la migliore occasione della partita

70’ – Pizzul 5,5: Entra ed occupa la fascia sinistra con Galli che scala mezzala ma sostanza non cambia

Bertoni 6+: Come al solito è il giocatore che tocca più palloni, prova a inventare qualcosa in una partita generalmente davvero spenta. Poco supportato

Nicco 5,5: Una partita nervosetta, si punzecchia in più occasioni con Vitale, a cui deve anche avergliela promessa perché lo insegue per venti metri per poi stenderlo. E si prende un giallo davvero sprecato

87’ – Fietta SV

Galli 5.5: Inizia sulla fascia, conclude mezzala, in ogni caso prova ma non riesce praticamente mai a saltare l’uomo

87’ – Ghioldi SV

Stanzani 5,5: Probabile che Prina lo schieri per agire tra le linee della difesa del Seregno, non la più granitica del campionato. Ha grandi qualità che non riesce a mettere in mostra in partite bloccate. In azione troppo lontano dalla porta, perché il pallone non arriva mai negli ultimi 16 metri di campo

60’ – Castelli 6: Giocatore molto diverso a Stanzani. Rispetto ai compagni di reparto gioco solo un terzo di gara ma dialoga meglio con centrocampo

Parker 5,5: Le sue skills migliori le fa vedere quando è spalle alla porta o dentro l’area. Non nella partita di ieri in cui viene richiesto un dinamismo a tutto campo