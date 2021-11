Le pagelle della Pro Patria: gol da capitano per Bertoni, Piu rientra alla grande

Le pagelle della Pro Patria contro la Triestina. Al Nereo Rocco la squadra di Prina è sembrata in crescita rispetto alle uscite di novembre, tra intensità, gioco propositivo e nel finale solido per difendere il risultato

Caprile 6,5: Trotta lo punisce dopo una grande parata su Gomez. Tap-in esiziale su cui non può nulla. In avvio di primo tempo decisivo su un diagonale insidioso di Rapisarda. Bene sulle uscite e i palloni alti

Saporetti 6,5: È vero che il duo rosso-alabardato Gomez-Trotta deve ancora trovare l’intesa vincente ma il difensore scuola Milan disinnesca l’italoargentino. Peccato per il giallo in pieno recupero che macchia una delle prestazioni più convincenti della stagione

Boffelli 7-: Leader della difesa in crescita. Davvero un buon numero di stacchi imperiosi e anticipi su traversoni avversari. Trotta tuttavia gli sbuca alle spalle in occasione del pareggio

Sportelli 6,5: Complice anche lui del gol di Trotta, l’attaccante della Triestina passa infatti alle spalle sue e di Boffelli. Il giallo rimediato appena dopo il gol di Bertoni è il preludio dell’arrembaggio dei padroni di casa

Pierozzi 6,5: Rientro fondamentale per Prina, sgasa in diverse occasioni ma la Pro Patria non sfrutta i contropiedi. Sul suo lato i tigrotti subiscono meno le offensive di Galazzi prima e Iotti poi

Nicco 6+: Primo in cui cerca geometrie che non sempre vanno a buon fine. Nel secondo tempo migliora le misure e mette anche sostanza

83’ Brignoli SV: minuti di gamba per difendere il fortino e risultato

Bertoni 7,5: Gol bellissimo, con la fascia da capitano al braccio. Il diagonale vincente è il giusto premio per una partita giocata su livelli altissimi, in cui il centrocampista è il perno per portare su la squadra. In questa seconda parte di stagione è lui l’mvp dei tigrotti

Galli 6,5: Giocatore duttile, prima come mezz’ala e poi sulla fascia. A fine partita pare sfinito e un po’ impreciso ma ha giocata una partita dai ritmi importanti in una zona di campo molto trafficata

Pizzul 6+: Sulla sua fascia la sua ex Triestina fa di tutto per metterlo in difficoltà. Rapisarda cerca di ubriacarlo più volte, “lui barcolla ma non molla”. Propositivo in fase offensiva. Ammonito e diffidato, salterà la gara contro la FeralpiSalò

63’ Fietta 6: Entra e dà energie ed esperienza alla squadra, peccato per un traversone alto in contropiede che non trova Castelli. L’idea era buona

Piu 7: Prina lo schiera titolare e il numero 27 ripaga la fiducia del mister. Anello di congiunzione fondamentale tra il centrocampo e Parker, con lui la squadra attacca l’area e si mostra bella e più volte pericolosa. Non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e nel finale cala, ma mezzo voto in più va per l’assist a Bertoni

63’ Castelli 6: Ha un’occasione clamorosa per chiudere la partita. Su un rasoterra di Nicco si ritrova tutto solo davanti la porta e, credendo forse di essere in fuorigioco, prova un colpo di tacco che spiazza Offredi ma non trova lo specchio della porta

Parker 7: Solo il palo gli nega la gioia del gol. Con Piu si intende alla grande e l’azione del gol nasce da una spizzata. 10 tigrotti e un ariete (e va benissimo così)