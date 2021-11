Le pagelle della Pro Patria: Molinari insuperabile, Ghioldi e Castelli murati da Battiola

Partita dai due volti quella della Pro Patria sconfitta dal Fiorenzuola. Come Penelope nel primo tempo attende a lungo l’arrivo di Castelli/Ulisse, per poi nella ripresa incominciare invece a tessere gioco (più ordito che trama) e infine disfare tutto all’ultimo secondo rimandare di un’altra settimana la gioia della vittoria, che a Busto manca dalla vittoria di inizio ottobre contro la Virtus Verona.

Caprile 6: Nelle poche occasione degli ospiti si trova pronto, anche con una doppia uscita su Oneto e Currarino, poi arriva la beffa del Gol. Qualche rumorio dagli spalti per le rimesse calciate lunghe senza trovare i compagni

Molinari 6.5: Non era semplice questo pomeriggio contro un Bruschi in grande spolvero, il migliore del tridente piacentino. Il difensore sta attraversando un buon momento e non si fa mai superare. Un paio di belle chiusure in anticipo e anche una bella discesa offensiva

Boffelli 6: Al rientro dagli spogliatoi la squadra smette di chiudersi dietro e inizia anche a tramare le fila del gioco. E lui tocca un buon numero di palloni

Saporetti 5,5: Non come i compagni di reparto ma nel finale mette tanta, anche troppa, grinta sbilanciandosi in avanti. E questo risulterà fatale nel gol rimediato a tempo praticamente scaduto

Pierozzi 6: Per una difesa a tre non è semplice gestire un tridente offensivo. Il quinto di centrocampo da una grande mano a Molinari per coprire su Bruschi e si fa vedere poco davanti. Quando la Pro Patria inizia a costruire gioco, spesso cerca il retropassaggio puntando poco gli avversari

Nicco 6-: Tanta qualità, ma si intravvede a sprazzi

Bertoni 6+: Nel primo tempo cerca le punti in verticale e pesca due volte Parker, nella ripresa è il regista di cui la squadra ha bisogno. Sbaglia pochi palloni ma questo non basta per vincere

Galli 5: Un passo indietro dopo le buone partite di ottobre. Sembra ha fretta di concludere l’azione quando alla squadra serve invece il fatidico ultimo passaggio

76′ Ghioldi 6: Entra in un buon momento per la squadra. Sfiora il gol con una prodezza balistica da fuori area neutralizzata dal portiere del Fiorenzuola, avrà maledetto Battaiola per il grande gesto tecnico

Pizzul 6: A sinistra la Pro Patria oggi non brilla. Prina aveva detto che alle due ali avrebbe richiesto tanto sacrificio e come Pierozzi si applica per aiutare la squadra

Stanzani 5: Se la squadra non gioca mai sulla trequarti (preferendo verticalizzare) è facile che una seconda punta si estranei dalla gara, oppure arretra per smistare palloni a troppi metri dalla porta.

55′ Castelli 6,5: rientra a un mese dallo stop con la grinta e la voglia giusta. Sfiora il gol dopo 180 secondi dal suo ingresso e poi prova altre due conclusioni parate da Battiola. Dà quello che nella prima ora di gioco è mancato alla squadra

Parker 6: Due occasioni nel primo tempo sfrutta al meglio, per fare gol oggi a Battiola forse sarebbe servito un bazuca sotto rete. La squadra lo cerca e quando il baricentro si alza diventa un regista offensivo